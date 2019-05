W Warszawie budują hotele na potęgę. Dlaczego inwestorzy - nagle - tak bardzo pokochali stolicę? [PRZEGLĄD]

W Warszawie jest już ponad sto hoteli, które oferują ponad 15 tysięcy miejsc noclegowych. Mimo to, w stolicy wciąż trwa hotelowy „boom”. Tylko w ostatnich miesiącach swoje inwestycje otwierał m.in. Sheraton (Four Points na Mokotowie), Hotel Warszawa (w Prudentialu) czy PURO Warszawa Centrum. Czekają nas otwarcia kolejnych hoteli, które prezentujemy w galerii.

Dlaczego w Warszawie wciąż projektowane są nowe hotele? - Inwestorzy widzą potencjał rozwoju miasta pod względem biznesowym i turystycznym, dlatego też zainteresowanie nowymi inwestycjami hotelowymi jest wciąż duże – mówi nam Andrzej Szymczyk, Associate Director-Hospitality Department w firmie Walter Herz. - Warszawa może jeszcze przyjąć nowe miejsca hotelowe, ale jedynie w określonych lokalizacjach i typach obiektów. Inwestycje muszą być naprawdę dobrze przeanalizowane i przygotowane, a obiekty mądrze i efektywnie zarządzane po otwarciu. Tylko w ten sposób można wypełnić istniejące nisze na rynku i odnieść sukces inwestycyjny – dodaje.

Określone lokalizacje, o których wspomina Szymczyk, to przede wszystkim bliskość ważnych punktów komunikacyjnych (lotnisko, dworzec), a także okolice dzielnic biznesowych. Ostatnio najwięcej projektów realizowanych jest na Woli (Mirów) oraz na Mokotowie (Służewiec). Co ciekawe, w popularnym „Mordorze” przez długi czas nie było właściwej oferty hotelowej. Obecnie działa już Vienna House, Four Points by Sheraton czy Hampton by Hilton.