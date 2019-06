W Warszawie dzieciaki zagrają w tenisa z Ulą Radwańską

We wtorek 18 czerwca na Placu Zamkowym staną minikorty tenisowe, na których każde dziecko będzie mogło spróbować gry w tenisa pod okiem profesjonalnych trenerów.

– Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zależy nam na tym, żeby każde dziecko mogło spróbować gry w tenisa i zarazić się tenisową pasją – powiedziała Izabela Tworzydło, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Swój udział w wydarzeniu potwierdziła ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet, Ula Radwańska. Będzie to zatem niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się z jedną z największych gwiazd polskiego tenisa!

Podobne imprezy tenisowe będą odbywały się latem w wakacyjnych kurortach: nad Bałtykiem, w górach i na Mazurach. Wezmą w nich udział m.in. ambasadorki akcji: Ula Radwańska i Iga Świątek.

– Gra w tenisa to wspaniały sposób na aktywne spędzenie urlopu. Wszyscy lubimy smażyć się na plaży, ale warto znaleźć chwilę na to, aby się poruszać i dobrze przy tym bawić. Zapraszam wszystkich do udziału w akcji! – powiedziała Ula Radwańska, czołowa polska tenisistka.

Jesienią tradycyjnie już akcja Dzieciaki do Rakiet przeniesie się do szkół. Każda podstawówka w Polsce będzie mogła zgłosić się do akcji, aby wygrać sprzęt do gry w tenisa oraz szkolenia dla nauczycieli. Dzięki temu dzieci będą mogły na WF-ie grać również w tenisa.

Dzięki akcji Dzieciaki do Rakiet już kilka tysięcy dzieci w Polsce spróbowało gry w tenisa, zaś w 150 szkołach podstawowych na lekcjach WF pojawiły się zajęcia tenisowe.

Jeszcze niedawno pierwsze tenisowe kroki stawiała Iga Świątek, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet. Dziś gra na słynnych kortach przeciwko najlepszym zawodniczkom na świecie.

– Najważniejsze jest to, że dzieci chcą się bawić grając w tenisa. Dla mnie to największa życiowa pasja. Ciężko trenuję i poświęcam się tenisowi w stu procentach, ale gra wciąż sprawia mi mnóstwo frajdy. To ona jest najważniejsza! – mówi Iga Świątek, utalentowana tenisistka.

Więcej szczegółów na stronie www.dzieciakidorakiet.pl

Inauguracja akcji Dzieciaki do Rakiet

Warszawa, Plac Zamkowy, 18 czerwca, 10:00-19:00

Zapisy prowadzone są przez stronę internetową www.dzieciakidorakiet.pl, a także na miejscu, podczas wydarzenia. W zajęciach mogą wziąć wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Impreza potrwa od godziny 10:00 do 19:00.

Harmonogram akcji Dzieciaki do Rakiet