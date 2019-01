W Warszawie powstał bar w windzie, by zbliżyć do siebie sąsiadów

Pub w windzie udowodnił, że mimo odmiennych osobowości, sąsiedzi potrafili znaleźć wspólny język i z łatwością powiedzieć coś więcej, niż tylko standardowe “dzień dobry”. - Nie sądziłem, że winda może mieć tak głębokie wnętrze – powiedział jeden z sąsiadów. Inny podsumował ten dzień słowami „Tego co się dzisiaj działo, nie da się cofnąć, na szczęście!”. Akcja została zrealizowana przez markę Tyskie i jest częścią kampanii „Przejdźmy na TY”, która zachęca do dbania o bliskie relacje, otwartości i poznawania się.

W jednym z warszawskich bloków przerobiono typową windę w bar z prawdziwego zdarzenia. Przez jeden dzień mieszkańcy mogli napić się piwa serwowanego przez barmana w "Windzie, która zbliża" . Eksperyment społeczny miał sprawdzić, czy przeciętna winda w bloku, w której najczęściej zapada krępująca cisza, może zbliżyć do siebie sąsiadów.

Polacy nie chcą się integrować?

Polacy coraz rzadziej utrzymują sąsiedzkie relacje, które jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły ważny element każdej lokalnej społeczności. Według badań CBOS-u ponad 65% Polaków utrzymuje dystans w relacjach z sąsiadami i nie ma z nimi bliskich kontaktów. Co drugi Polak nie zna ich imienia. Bywa, że łatwiej jest dowiedzieć się czegoś o swoim sąsiedzie z mediów społecznościowych, niż poznać go osobiście. Eksperyment przeprowadzony przez markę Tyskie udowodnił, że niewiele trzeba, by nawiązać kontakt z mieszkańcami swojego bloku.