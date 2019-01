W Warszawie powstał chodnik, który zjada smog. Oczyszcza powietrze ze spalin. Jak to działa? [ZDJĘCIA]

Nowy chodnik, który między biurowcami Generation Park, przy rondzie Daszyńskiego na pierwszy rzut wygląda zupełnie zwyczajnie. Nie są to jednak zwykłe, betonowe płyty. Jest to chodnik, który oprócz swojej podstawowej funkcji, oczyszcza także powietrze. Ma to pomóc w walce ze smogiem.

Jak "działa" chodzik do walki ze smogiem?

Chodnik składa się ze specjalnych betonowych płyt, które są fotokatalityczne. Co to oznacza? Otóż to, że dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków (głównie dwutlenku węgla), które pochodzą ze spalin samochodowych. Związki te, rozkładane są na neutralne, które wraz z wodą z opadów dostają się do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczenia się.