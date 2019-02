W życiu najważniejsza jest równowaga - wywiad z Agnieszką Lis

Jak sprostać trudnej sztuce wyborów? Jak odnaleźć balans, kiedy codzienność zdominowana jest przez pochłaniającą pasję? Jak poukładać życie po stracie bliskiej osoby lub ukochanego hobby? Z takimi problemami mierzą się bohaterowie powieści Agnieszki Lis „Muzyka Twojej duszy”. Książka swoją premierę miała w styczniu i już doczekała się wielu pozytywnych recenzji. O swoich inspiracjach oraz trudzie podejmowania decyzji opowiedziała autorka powieści.

Co zainspirowało Panią do napisania książki „Muzyka Twojej duszy”?

Było jedno takie, bardzo konkretne wydarzenie. Dokładnie ono zdecydowało o tym, że pomyślałam o bohaterce – pianistce. W książce jednej z moich koleżanek (którą zresztą cenię!) przeczytałam o koncercie S-dur Beethovena, który grany był w prywatnym domu podczas solowego występu. Gwoli wyjaśnienia – nie ma takiego koncertu, nie ma takiej tonacji, nie ma takiego dźwięku! Jest Es-dur. Jedna literka, a taka różnica! Co więcej – koncert jako forma muzyczna z założenia jest dialogiem, najczęściej z orkiestrą, czasem z drugim fortepianem. Żaden pianista nie wybrałby koncertu jako utworu na solowy występ! Ot, takie niuanse, jednak dla osoby z muzycznym wykształceniem niezwykle istotne!

Wielokrotnie zdarzało mi się marszczyć przy tego rodzaju błędach, ale wtedy… po prostu pomyślałam, że przecież sama mogłabym napisać o muzyce. I że byłaby to dla mnie przyjemność, w dodatku nie wymagająca żadnych specjalnych przygotowań. Przecież znam specjalistyczny język i tajniki zawodu. Przy pisaniu większości moich książek zwykle robiłam długi tzw. reaserch, zgłębiałam specyfikę branży, szukałam odpowiedniego słownictwa, charakterystycznych zachowań. A w tym temacie wszystko było dla mnie oczywiste. Tak powstał zalążek pomysłu – książka o pianistce. A kolejne wątki po prostu się poukładały (śmiech).

No właśnie – bo muzyka jest dla Pani bardzo ważna, co ma swój oddźwięk nie tylko w tytule książki czy zawodzie głównej bohaterki. Na kartach powieści znajdziemy bardzo dużo muzyki, a na zakończenie - nawet całą playlistę utworów przewijających się w trakcie lektury! Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką?

Jestem z wykształcenia pianistką. Skończyłam warszawską Akademię Muzyczną (dziś Uniwersytet Muzyczny), uczę gry na fortepianie w szkole muzycznej. Grałam od szóstego roku życia, muzyka towarzyszyła mi od zawsze. Miałam taki okres w życiu, że ćwiczyłam po dziesięć – jedenaście godzin dziennie! Naprawdę! Trudne do uwierzenia, prawda? A że mieszkaliśmy w bloku… cóż, moja rodzina nie biła rekordów w popularności wśród sąsiadów (śmiech).

Być może, gdybym nie grała, pisałabym już wcześniej? Któż to wie? Z tym, że pisać można zacząć w dowolnym momencie, grać – nie. Więc pewnie potoczyło się to wszystko właściwie.

A zaczęłam, cóż… Po prostu (śmiech) – mama zapisała mnie do szkoły muzycznej. I wszystko stało się oczywiste.

Mówi Pani o swoich pasjach – pisaniu i muzyce. W powieści pasje to również bardzo ważny wątek. One właściwie zdominowały życie głównych bohaterów.

Tak. Świat muzyków jest pełen ludzi z pasją - wielką, ogromną, czasem przesłaniającą wszystko inne. Uznałam, że jest to na tyle charakterystyczna, a jednocześnie szczególna cecha, że warto o niej napisać. Pasja sama w sobie jest czymś cennym, co – moim zdaniem – należy pielęgnować. Pozostaje tylko pytanie o granice, o równowagę w życiu. Łatwo o niej zapomnieć w przypadku wielkiej pasji. W każdym razie warto mieć pasję. Cudownie jest kochać to, co się robi w życiu. Powiadają, że kto kocha swoją pracę, w życiu się nie napracuje. I tego oczywiście życzę wszystkim czytelnikom – nie tylko moich książek, lecz wszystkim ludziom! Jednak z tą drobną uwagą, że życie powinno być wielowymiarowe. Dopiero wtedy ma szansę stać się pełne.

Postaci w książce mają jednak dość zero-jedynkowe podejście do pasji - albo na 100% (tracąc przy tym często na relacjach z drugą osobą), albo w ogóle. Czy tylko w taki sposób można być naprawdę dobrym w tym, co się robi?

Myślę, że nie. Nie ma rozwiązań uniwersalnych, słusznych dla wszystkich. Ja jednak sądzę, że w życiu najważniejsza jest równowaga. Balans pomiędzy różnymi sferami życia. Harmonia, która daje, lub chociaż może dawać, poczucie szczęścia, spełnienia… a że to są stany trudno osiągalne? Albo osiągalne tylko chwilowo? Cóż, wszystko płynie… (śmiech) Ale sądzę, że doświadczenia z różnych obszarów wzbogacają nas, uzupełniają się wzajemnie, są jak puzzle. Warto, moim zdaniem, dążyć do tego, by obraz złożony z naszych klocków był jak najpełniejszy.

W książce porusza Pani bardzo ważny problem – trudu dokonywania wyborów. Co mogłaby Pani poradzić osobom, które są na rozstaju dróg, chcąc dokonać właściwego wyboru?

Poradzić? Nic. Nie można dawać takich rad. Można przedstawiać wiele punktów widzenia, można pokazać różne drogi… ale wybór musi pozostawać indywidualny, właściwy tylko jednej, konkretnej jednostce. Nie ma takiej sytuacji, gdzie można by zdecydować o słusznej drodze innego człowieka. Wykluczamy tutaj oczywiście wszelkie sytuacje związane z przemocą lub dyktaturą.

W normalnym zdrowym układzie każdy musi podejmować decyzję sam. To jest piękne i straszne jednocześnie. Czasem fajnie byłoby przenieść odpowiedzialność na „kogoś”. Znaleźć ewentualny punkt reklamacyjny. Można by zrzucić na kogoś winę, za błędną decyzję lub za jej brak. Wpisać do życiowej książki życzeń i zażaleń prośbę o zwrot czasu… nie da się. Za swoje życie odpowiadamy sami.

Życzę jednak wszystkim podejmującym ważne, życiowe decyzje, aby koncentrowali uwagę na własnych potrzebach i odczuciach, nie skupiali się na spełnianiu oczekiwań otoczenia czy na realizowaniu cudzych marzeń. Wydaje mi się, że tylko dzięki takiemu podejściu mamy szansę na przeżycie swojego życia w zgodzie ze sobą.

Czy w ogóle wierzy Pani w słuszność wyborów? Czy „trafność wyboru” jest raczej subiektywna?

Nie tylko subiektywna! Uważam, że wybór słuszny dla mnie dziś niekoniecznie będzie słuszny za lat dziesięć. I odwrotnie – coś, co kiedyś byłoby błędem, dziś staje się słuszne. Wybory nie tylko zawsze są lub chociaż powinny być subiektywne, ale także, przynajmniej w jakimś stopniu relatywne. Pewnie dlatego są takie trudne…

Wiem, że Pani nieustannie tworzy, pisze. Czy już w planach jest kolejna powieść? Może Pani uchylić rąbka tajemnicy? A może losy Igora i Isabel będą miały ciąg dalszy?

I tak, i nie. To znaczy – cały czas piszę, są już konkretne kolejne plany wydawnicze. I uchylę rąbka tajemnicy, jak najbardziej. Jednak nie będą to losy Isabell i Igora.

Na początku czerwca będzie miała premierę kolejna moja książka. Mam tu pewien dylemat, bo do niedawna byłam przekonana, że to będzie zupełnie inny tekst, a tu kolejność została zamieniona (śmiech). Zgodnie z moją dzisiejszą wiedzą to czerwcowe wydawnictwo ma być powieścią o grupie niezwiązanych ze sobą osób, które wyjeżdżają na wspólną wycieczkę. Spotka je tam wiele niespodzianek, okaże się, że każdy udaje kogoś innego. Zapewne opowieść będzie dostępna w przedsprzedaży na majowych Warszawskich Targach Książki.

Za jakiś czas ma mieć swoją premierę także cykl bajek, który kiedyś napisałam dla swojego syna. Przynosił codziennie z przedszkola różne poważne kwestie, na które zmuszona byłam znajdować rozwiązania, odpowiadać na trudne pytania. I pewnego dnia uświadomiłam sobie, że to jest gotowy materiał na książkę. Wymyśliłam trochę magicznego bohatera - przyjaciela mojego książkowego syna i napisałam piętnaście bajek. Kiedyś, w roku 2010 wygrały konkurs na Dobrą Powieść, ale teraz ukażą się w nowej redakcji, z pięknymi ilustracjami. Będzie ich mniej, za to ukażą się bardzo dopracowane.

W planach jest ukazanie trzech antologii z moim udziałem, w tym jedna pojawi się u progu lata. Pod koniec roku natomiast zostanie wydana kolejna powieść i pewnie w styczniu 2020 też… Planów mam wiele, bo chyba jestem kobietą z pasją. Próbuję jednak odnaleźć w życiu równowagę (śmiech).

Rozmawiała Natalia Kozanecka