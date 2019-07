Wakacje, Warszawa 2019. Dwanaście pomysłów na dwanaście letnich tygodni

Trzy gorące miesiące w mieście to nie powód do narzekania! Ten czas trzeba kreatywnie wykorzystać, a sposobów na to, jak to zrobić jest bez liku. Dlatego postanowiliśmy przygotować dwanaście interesujących opcji na ciekawe wakacje w Warszawie. Wśród nich znajdziecie sezonowe imprezy plenerowe takie, jak pikniki i koncerty, ale są też propozycje aktywności (wraz z cenami biletów i godzinami otwarcia poszczególnych miejsc), które sprawią, że lato 2019 w Warszawie będzie niezapomniane.

Sprawdźcie: