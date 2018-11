Wakacje z psem – jak się do nich przygotować?

Co wziąć na wakacje z psem?

Pies też musi mieć swoje wyposażenie. Nie chodzi tu tylko o przedmioty, które sprawią, że będzie mu wygodnie. Ważne, by wybierając się na urlop z psem zadbać o praktyczne elementy, dzięki którym my również będziemy bardziej spokojni, a wyjazd nie przysporzy nam dodatkowego stresu.

- adresówka

Najlepsza forma to blaszka przy obroży z danymi właściciela: aktualnym i czynnym numerem telefonu oraz imieniem i nazwiskiem. Wygrawerowanie niezbędnych informacji nie kosztuje dziś dużo, a dzięki temu będziemy mieć spokój nie tylko na urlopie. Zwierzę może być podekscytowane mnogością nowych bodźców, których na pewno doświadczy podczas wakacji i zwyczajnie się czegoś wystraszy, zgubi orientację i zniknąć nam z oczu. W nieznanych sobie terenach zwierzę będzie mieć problem z powrotem. Dzięki adresówce umożliwiamy uczciwemu znalazcy skontaktowanie się z nami.

- dwie miski

Jedna na wodę, druga na jedzenie. Nie warto improwizować na miejscu lub liczyć na to, że „tam się coś kupi”. W terenie, podczas wakacji z psem bardzo ciężko jest dostać to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. A zwierzę, które będzie jadło i piło z dobrze znanych sobie naczyń, skojarzy owe elementy domu i będzie bardziej zrelaksowane.

- karma dla psa podczas wakacji

Nie warto zmieniać diety psa, jeśli jest dobrze zbilansowana i mu służy. Warto wziąć ze sobą karmę, przynajmniej na kilka pierwszych dni urlopu, jeśli mamy pewność, że później bez trudu nabędziemy taką samą na miejscu. Jeśli jednak takiej pewności nie mamy – weźmy odpowiedni zapas. W ten sposób odpadnie nam kolejny problem podczas wakacji.

- zapas wody na podróż

Musimy wziąć tyle wody, by spokojnie wystarczyła na całą podróż dla całej rodziny, również dla psa. Weźmy pod uwagę odległość od miejsca docelowego, warunki pogodowe (im cieplej na zewnątrz, tym więcej wody weźmy ze sobą) oraz gabaryty naszego pupila. Warto pomyśleć o specjalnym, wygodnym naczynku np. składanych, silikonowych miskach.

- posłanie psa

W zależności od tego jakim środkiem transportu udamy się w podróż, ile miejsca będziemy mieć na dodatkowe rzeczy, możemy wziąć cały kojec, klatkę- coś, do czego przyzwyczajony jest pies. Może to być również kocyk lub ulubiona kołdra. Podobnie jak w przypadku znajomych misek – zwierzę będzie czuć się pewniej i bezpieczniej.

- książeczka zdrowia psa

Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się podczas podróży, więc warto wziąć ze sobą książeczkę zdrowia. Oprócz tego możemy zorientować się, gdzie w pobliżu miejsca naszego wypoczynku przyjmują lekarze weterynarii. Oczywiście nie należy martwić się na zapas, jednak zawsze warto się zabezpieczyć.

- środki przeciw komarom i kleszczom

Nigdy nie należy zapominać o zabezpieczeniu psa przed pogryzieniami, gdyż mogą być one groźne. Skuteczne są specjalne obroże odstraszające pasożyty, kropelki czy spraye. Warto jednak pamiętać o tym, że zwierzak chętnie odwiedza miejsca, o których nie mamy pojęcia. Chwila nieuwagi i pies znika w krzakach. Warto po takich zabawach dokładnie przejrzeć pupila, a jeśli to konieczne – usunąć kleszcze specjalną pincetą.

- ulubiona zabawka

Oczywiście, jeśli mamy sporo miejsca na psi bagaż, można wziąć ich kilka, ale warto, by nasz włochaty przyjaciel miał przy sobie ulubiony przedmiot. Nikt nie mówi o zabieraniu całego arsenału, ale gumowy kurczak, który zawsze wprowadza naszego szczekającego kumpla w ekstazę jest jak najbardziej wskazany.

- smycz, kaganiec

Nawet jeśli nasz pies na co dzień nie nosi kagańca, zawsze warto mieć go przy sobie. Nasza legislacja jest pod tym względem restrykcyjna. W polskim prawie, poza przypadkami ras niebezpiecznych, nie ma jasno postawionej sprawy. Często jest to zależne od konkretnego miejsca. Przepisy wyglądają trochę inaczej w Warszawie, a trochę inaczej w Krakowie. Ogólna zasada jest taka, że właściciel bezwzględnie odpowiada za psa, ale prawda jest taka, że pies jest zwierzęciem i nigdy nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego ogólnie przyjęta regulacja, „na terenach do wspólnego użytku” nakazuje użytkowanie smyczy i kagańca.

Podróż z psem – jaki środek transportu wybrać?

Samochód. Jeśli zdecydujecie się na podróż z psem autem, musimy odpowiednio zorganizować sam czas podróży – o czym pamiętać, co wziąć, jak wyglądają dobre praktyki w tym temacie, co ile robić przystanki? Na wszystkie nurtujące pytania odpowiedzi znajdziemy na blogu JULA pod tym adresem: https://www.jula.pl/porady/jak-przewozic-psa-w-samochodzie/.

Pociąg. Jeśli zdecydujemy się na transport żelazną drogą należy pamiętać o podobnym zestawie, jak ten samochodowy, ale, rzecz jasna, w wersji bardziej kompaktowej. Bezwzględnie jednak należy zapoznać się z regulaminem konkretnego przewodnika w kontekście warunków, jakie musimy spełnić podczas podróży z psem. Nie chodzi o takie oczywistości jak: obroża, smycz, kaganiec, ale być może o inne warunki do spełnienia, o których mogliśmy nawet nie pomyśleć.

Samolot. Czasem nie ma wyjścia i należy wybrać podróż samolotem, jednak jeśli istnieje alternatywa, należy ją wybrać dla dobra psa. Zwierzę musi mieć wszczepiony chip, mieć swój własny paszport, wszelkie badania, szczepienia itp. Dodatkowo każdy przewoźnik może mieć swoje indywidualne wymogi. Nie mówiąc już takich aspektach jak koszty, stres zwierzaka oraz ogólna nieobliczalność tej sytuacji. Lepiej już zostawić pupila z kimś zaufanym i dać mu odetchnąć od naszego towarzystwa. Na pewno się nie obrazi, a radość, po powrocie będzie ogromna.

Gdzie warto wybrać się na wakacje z psem?

Jeśli już wybieramy się na wakacje z psem, postawmy na miejsce, które będzie dobre również dla niego. Wyjazd do wielkiej aglomeracji, gdzie głównie zamierzamy chodzić po muzeach będzie dla naszego zwierza niedźwiedzią przysługą. Zamęczy się przez ten czas ilością bodźców, koniecznością przebywania na smyczy, wszechobecnym tłumem i brakiem świeżego powietrza.

Wakacje z psem nad jeziorem, nad morzem czy w górach?

Wybierzmy raczej ośrodek przyjazny psom. Taki, w którym będzie mógł się legalnie i bezpiecznie wybiegać, a my w pełni świadomi, że robimy dobrze nie tylko sobie – wypoczniemy podwójnie. Są takie miejsca i na nie należy stawiać. Doskonałym pomysłem może okazać się wyjazd nad morze lub nad jezioro, gdzie oprócz uwielbianej przez większość psów wody, znajdziemy dużą, otwartą przestrzeń, na której będzie mógł się wybiegać.

Jaką porę roku wybrać na wakacje z psem?

Rzecz jest względna. Lato może być dla psa za gorące i zbyt męczące. Zima może okazać się średnim pomysłem, jednak niektóre rasy np. husky powinny bardzo ucieszyć się ze śnieżnobiałego krajobrazu, w którym będą mogły poczuć się jak w naturalnym środowisku. Można pomyśleć o urlopie wiosną lub jesienią – temperatury będą bardziej neutralne zarówno dla nas, jak i dla psa, a w większości miejsc uznaje się ten okres za pozasezonowy.

Dlaczego warto pomyśleć o urlopie z psem?

Z pewnością bez trudu znajdziemy przyjaznych nam ludzi, którzy mogą zaopiekować się zwierzakiem na czas naszej nieobecności. Istnieją również hotele dla psów, które działają w pełni profesjonalnie i naprawdę dbają o nasze zwierzęta. Ale czy naprawdę musimy rozstawać się z naszym czworonożnym przyjacielem? Warto jest spędzić ten czas razem.

Obecność psa na wakacjach wymusza od nas pewną regularną aktywność, motywuje do spacerów, dokładniejszego eksplorowania okolicy, poszukiwania bardziej wyludnionych miejsc. Właśnie dzięki temu nie tylko nie będziemy skazani na tęsknotę za psem, ale spędzimy wakacje aktywnie. Dla coraz większej grupy ludzi wakacje bez psa są trudne do wyobrażenia. Wszak zwierzęta są naszymi pocieszycielami i prawdziwymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie narzekają, nie krytykują, ale za to szczerze i bardzo kochają.