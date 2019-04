Wakacyjne loty z Modlina. Ryanair uruchamia 49 tras m.in. do Marsylii i na greckie wyspy. Dokąd jeszcze możemy polecieć?

Zbliża się sezon wakacyjny, dlatego warto przyjrzeć się szerokiemu wyborowi lotów. Jedną z atrakcyjniejszych propozycji na lato 2019 ma dla swoich pasażerów Ryanair, który uruchomił trasę z lotniska w Modlinie do Marsylii. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Oprócz wspomnianego miasta we Francji, przewoźnik oferuje podróżnym loty do 48 innych miejsc m.in. do Burgas w Bułgarii czy na greckie wyspy Kretę i Korfu. Szczegóły w artykule poniżej.