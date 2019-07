Wakacyjne wieczory w duchu bielańskich tradycji!

Lipiec na Bielanach przeminie tanecznym krokiem – i to dosłownie! Już w najbliższy czwartek mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję powrócić do tradycji dzielnicy i wspólnie pobawić się na słynnych Dechach w Galerii Młociny. Dj Wika, najstarsza Dj’ka na świecie, zaserwuje wszystkim ponadczasowe brzmienia, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Towarzyszyć jej będą inni, niesamowici artyści. Tego wieczoru na Dechach różnice pokoleniowe przestaną istnieć! W końcu każdy z nas uwielbia bawić się do znanych na całym świecie, ponadczasowych hitów. Wszyscy goście wspólnie cofną się do ubiegłego stulecia, kiedy to Bielany tętniły życiem. Wydarzenie zapoczątkuje nowy cykl stworzony z myślą o letnich, wakacyjnych wieczorach. Potańcówki zaplanowano na 4 oraz 18 lipca. Zabawa rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do 23. W uzupełnianiu energii do dalszych tańców gości wspierać będzie strefa restauracyjna Spotkania i Dania pełna pysznych przekąsek i drinków. Tego lata wakacyjne wieczory na Bielanach zapowiadają się wyjątkowo gorąco.

