Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2019. Od 9 czerwca więcej pociągów nad morze

Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2019

W niedzielę 9 czerwca kolejarze rozpoczynają wakacje – PKP wprowadza letni rozkład jazdy. Uruchomione zostaną sezonowe połączenia, a poza tym niektóre linie wrócą na stare trasy. Zmiana rozkładu to dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy, który będą wyjeżdżać na wakacje.

Najwięcej nowych połączeń kolejarze proponują do stacji nadmorskich. Codziennie, od 19 czerwca do 31 sierpnia kursować będzie dodatkowe Pendolino (EIC Posejdon) relacji Kraków – Kołobrzeg przez Warszawę. Nad Morze Bałtyckie dostaniemy się także specjalnym pociągiem TLK Kochanowski (Lublin – Warszawa – Piła – Kołobrzeg). Poza tym od poniedziałku do piątku z Łodzi przez Warszawę do Gdyni pojedzie TLK Delfin. Weekendami dojedziemy nim aż do Łeby.

PKP otwiera nową relację: Warszawa – Zamość. TLK Zamoyski pojedzie z Podkarpacia nad morze, do Kołobrzegu. Na „starą” linię wracają pociągi relacji Warszawa – Poznań. Tam wciąż trwa remont, jednak prace pozwalają na powrót pociągów na krótszą trasę. „_Podróżni skorzystają z nowych peronów w Kole i Koninie. Tą trasą pojadą wszystkie ekspresy PKP Intercity oraz składy TLK Zielonogórzanin, IC Gałczyński, TLK Paderewski, IC Barbakan. Roboty na linii będą jeszcze kontynuowane_” - informuje PKP. Więcej o tym remoncie pisaliśmy TUTAJ

