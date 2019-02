Walentynki 2019 Warszawa. „Tramwaj zwany pożądaniem” wyjechał na stołeczne ulice

Co będzie czekać na wszystkich zakochanych w „Tramwaju zwany pożądaniem”?

Tramwaj będzie jeździć do godz. 20 na trasie: Plac Narutowicza - ul. Nowowiejska - ul. Marszałkowska - al. Solidarności - ul. Targowa - al. Zieleniecka - Al. Jerozolimskie – Plac Narutowicza. Przejazd tym tramwaje jest w bezpłatny.

To jeszcze nie wszystko. W walentynkowych tramwajach będziecie sobie mogli zrobić zdjęcie z kultowymi parami znanych zakochanych, czyli z Romeo i Julią oraz Wokulskim i Łęcką. A na przystankach przy Dworcu Centralnym czekać będzie walentynkowe monidło. Może tego typu obrazy (zdjęcia) kojarzycie z domów babć lub prababć. Monidło to rodzaj realistycznego obrazu, portretu namalowanego najczęściej na podstawie zdjęcia ślubnego. Charakterystyczną cechą monidła jest to, że para na nim przedstawiona była zazwyczaj czarno-biała a szczegóły były podkolorowane - na czerwono usta i lazurowoniebieskie oczy.