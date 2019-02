Walentynki 2020. Warszawa stanie się polską stolicą zakochanych? Poważne plany radnych

Walentynki 2020. Warszawa przejmuje pałeczkę

Walentynki 2019 was rozczarowały? Mamy dobrą wiadomość. Za niecały rok święto zakochanych może mieć znacznie większy, bo ogólnopolski wymiar. Zdaniem warszawskich radnych bowiem, nic lepiej nie oddaje sensu słowa “miłość” niż przemówienia na Placu Defilad.

Warszawska radna Anna Auksel-Sekutowicz wraz Renatą Niewitecką i Wiceprzewodniczącym Rady, Sławomirem Potapowiczem złożyła interpelację do rady miasta w sprawie organizacji przyszłorocznych Walentynek. Miałyby być okazją do promocji stolicy jako idealnej destynacji dla zakochanych.

- Warszawa to piękne nowoczesne miasto, którego potencjał jest ogromny, szczególnie dla zakochanych. W 2020 roku Warszawa może stać się najbardziej atrakcyjnym walentynkowym punktem na mapie Polski - czytamy w piśmie skierowanym do rady miasta.

Walentynki 2020, Warszawa - obchody, program

Na czym miałby polegać takie Walentynki? Pomysłodawczyni proponuje, by wzorem Nocy Muzeów wytypować w Warszawie miejsca, które “w Walentynki 2020 będą bezpłatne i będzie się coś działo”. Co ma się dziać, interpelacja nie precyzuje. Proponuje natomiast by “centralnym miejscem Walentynek 2020 był Plac Defilad”. Koszty organizacji imprezy mają zostać pokryte z budżetu stolicy na 2020 rok. Plan obchodów miałby powstać w ciągu najbliższego roku, a hasłem przewodnim obchodów miałoby być: Zakochaj się w Warszawie na Walentynki”. Na czym miałby poza tym polegać ogólnonarodowy charakter stołecznego święta autorzy interpelacji nie precyzują

Walentynki 2020, Warszawa - decydują mieszkańcy?

W ramach akcji Walentynki 2020 każda z dzielnic miałaby przygotować jedno wydarzenie. Na czym miałoby owe wydarzenia polegać? O tym zdecydowaliby jeszcze w lutym mieszkańcy, zaś w marcu najlepsze pomysły warszawiaków przekazano by do realizacji. Oczywiście, nastąpi to dopiero jeśli projekt spotka się z przychylnością rady.