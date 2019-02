Walentynki w DoubleTree by Hilton Warsaw

Hotel DoubleTree by Hilton Warsaw mieści się przy samej Wiśle, zaledwie 15 minut od centrum miasta i w otoczeniu pięknego ogrodu, przy ul. Skalnicowej 21. Dzień Zakochanych trwa tam od 14 do 16 lutego, zatem już od czwartku można zaplanować romantyczne chwile według własnych upodobań.

14, 15 i 16 lutego w hotelowej Restauracji Garden czeka na Was uroczysta Kolacja Walentynkowa, podczas której możecie spróbować specjalnie ułożonego menu w postaci aż 7 dań – to dwie przystawki, zupa, danie główne rybne i mięsne oraz dwa desery. Nie zabraknie wykwintnych smaków i afrodyzjaków, pobudzających zmysły, jak np. ośmiornica, homar, krewetki, tuńczyk, polędwica wołowa, chili, truskawki – wszystkie dania podane będą w artystycznych kompozycjach na talerzu wraz z powitalnym kieliszkiem wina musującego. Podczas kolacji można zamówić także dania z regularnej karty. Koszt 7-daniowej kolacji z powitalnym kieliszkiem wina musującego i wodą mineralną to 199 zł brutto za osobę.

Dla chętnych na przedłużenie chwil relaksu, hotel DoubleTree by Hilton Warsaw przygotował Pakiet Walentynkowy, w ramach którego oprócz uroczystej Kolacji Walentynkowej, dostępny jest także nocleg w dwuosobowym, komfortowym pokoju z walentynkową niespodzianką i bogatym śniadaniem w Restauracji Garden. Dodatkowo, goście mają zapewniony dostęp do strefy Wellness & SPA, czyli basenu z nisko zasoloną wodą i prysznicami wrażeń oraz strefy Level Up z fantazyjnym jacuzzi i kompleksem saun. Można skorzystać także ze strefy relaksu z barem wyposażonym w smakowe wody i herbaty w hotelowym The SPA oraz ze zniżki 15% na regularne zabiegi, jak np. relaksujący masaż dla dwojga w dwuosobowym gabinecie. Parking jest bezpłatny, a cena Pakietu Walentynkowego zaczyna się od 475 zł netto za 2 osoby (zależna jest od rodzaju wybranego pokoju).

Miłośnicy zabiegów kosmetycznych znajdą ciekawą propozycję w hotelowym The SPA – to Walentynkowe Pakiety Dla Dwojga oraz Dla Niej i Dla Niego – idealny pomysł na prezent. Odpoczynek w łaźni parowej Rasoul, masaż świecą lub olejkami z drobinkami złota, peeling solno – olejowy na ciało, czy zabiegi na twarz to tylko część propozycji. Ceny pakietów kształtują się od 299 zł brutto Dla Niej i 319 zł Dla Niego, po 399 zł za pakiet Dla Dwojga za 2 osoby.

Zaplanuj niespodziankę lub prezent dla swojej Walentynki w DoubleTree by Hilton Warsaw, szczegóły znajdziesz na stronie www.DoubleTreeWarsaw.pl