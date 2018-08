Wars Sawa Junior zmienia właściciela. Słynne Domy Centrum sprzedane za 1,3 miliarda złotych

Grupa Atrium to właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Warszawie do firmy należy galeria Promenada, Reduta oraz Targówek. Do własności koncernu doszły właśnie Domy Towarowe przy Marszałkowskiej.

- Obiekt Wars Sawa Junior jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej zlokalizowanych obiektów handlowych w warszawskim śródmieściu, a także posiadającym największą liczbę odwiedzających, co czyni go znakomitym uzupełnieniem naszego polskiego portfela' - powiedział prezes Grupy Atrium Liad Barzilai.

Finalizacja transakcji przewidywana jest na czwarty kwartał bieżącego roku. Centrum handlowe Wars Sawa Junior oferuje 26 tys. mkw. powierzchni najmu (wśród najemców są m.in. H&M, C&A, CCC, TK Maxx i Zara). Ponadto w kompleksie mieści się kolejne 11 tys. mkw. powierzchni – głównie biurowej i magazynowej.

- Kompleks Wars, Sawa i Junior posiada wiele interesujących możliwości w zakresie przebudowy i zarządzania, co pozwoli nam rozwijać to centrum i pomnażać płynące z niego zyski, wykorzystując w pełni jego niezrównane położenie w najlepszej śródmiejskiej lokalizacji' - stwierdził Liad Barzilai.

Warto jednak przypomnieć, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian trzeba będzie uzgodnić z konserwatorem zabytków, ponieważ centrum handlowe jest częścią Ściany Wschodniej, która od niedawna figuruje w ewidencji.

Domy Towarowe przy Marszałkowskiej zostały wybudowane pod koniec lat 60. To jedno z najstarszych centrów handlowych w Polsce. Wielokrotnie przechodziły przebudowy, rozbudowy i modernizacje, a obecnie są jednymi z najbardziej znanych obiektów handlowych w Warszawie.