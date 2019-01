Warsaw Comic Con 2018 Fall Edition. Jesienna impreza dla fanów fantastyki już 26-28 października

Kinomaniacy oraz miłośnicy seriali z pewnością już nie mogą się doczekać na spotkanie z aktorami z takich superprodukcji telewizyjnych i filmowych, jak: Władca Pierścieni, Hobbit, Gra o tron, Pamiętniki wampirów, Sherlock, Wikingowie czy Stranger Things. Podczas Warsaw Comic Conu 17 międzynarodowych gwiazd weźmie udział w panelach Q&A, a także sesjach fotograficznych i autografowych. Ale Warsaw Comic Con to coś więcej, niż tylko miejsce spotkań z popularnymi aktorami. Co jeszcze czeka na gości wydarzenia? Sprawdźcie poniżej!

Zwycięzcy Sceny Młodych Talentów na Warsaw Comic Con, którzy uzyskają największą liczbę głosów danego dnia, otrzymają nagrodę w wysokości 1000 PLN netto . To jednak nie koniec, bo spośród finalistów internauci wyłonią zdobywcę kolejnej “nagrody publiczności” o wartości 1000 PLN netto .

Oprócz gwiazd z superprodukcji filmowych i telewizyjnych na scenie zobaczymy także młodych muzyków. Czwartej edycji imprezy towarzyszyć będzie bowiem “Scena Młodych Talentów”. Konkurs adresowany jest do młodych twórców. Występy zespołów zaplanowano na wszystkie trzy dni wydarzenia: w piątek, 26 października, w godzinach 13-17 oraz w sobotę i niedzielę, 27-28 października, w godzinach 11-17.

Już nie tylko międzynarodowe gwiazdy filmów i seriali oraz cosplayerzy będą brylować na scenie Warsaw Comic Conu. Organizatorzy festiwalu poszukują też muzycznych talentów, którym nie brak odwagi, by zaprezentować swoją twórczość przed tysiącami uczestników wydarzenia.

Warsaw Comic Con 2018 - WARSAW GAMES SHOW

Targi gier video i sprzętu komputerowego to raj dla graczy i dobre miejsce do robienia interesów przez autorów, wydawców i dystrybutorów. Na uczestników wydarzenia czekać będą nowości wydawnicze, spotkania z niezależnymi twórcami gier i aplikacji, strefa turniejowa – w tym zawody rangi międzynarodowej, strefa „Free to play”, gdzie znani youtuberzy poprowadzą eventy otwarte dla każdego zwiedzającego. Ponad 1000 stoisk.

Warsaw Comic Con 2018 - TERMIN I MIEJSCE

Warsaw Comic Con odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 w Ptak Warsaw Expo: ul. Aleja Katowicka 62, Nadarzyn.

Warsaw Comic Con 2018 - DOJAZD

Samochodem: Obiekt położony jest przy trasie S8, zjazd Paszków. Dojazd z centrum Warszawy zajmuje zaledwie 15 minut. Należy kierować się w stronę obwodnicy miasta, a następnie na trasę S8 w kierunku Katowic/Wrocławia.

Komunikacją miejską: Przystanek Paszków, obsługiwany przez podmiejskie linie 703 i 711. Dojazd z przystanku P+R Krakowska (zajezdnia) zajmuje około 25 minut. Autobusy kursują codziennie, w godzinach 04:00 – 23:00. Aktualny rozkład jazdy możecie sprawdzić na stronie: http://www.ztm.waw.pl

Uwaga: Ptak Warsaw Expo jest położone w II strefie biletowej.

Koszt biletu: 7 zł bilet normalny, 3,5 zł bilet ulgowy

Warsaw Comic Con 2018 - DARMOWY AUTOBUS

Podczas trzech dni Comic Conu będzie kursował bezpłatny autobus. W piątek i sobotę (26 i 27 października) z Metro Centrum 03 w kierunku Paszków 02. W niedzielę z Metro Centrum 06 w kierunku Paszków 02. Rozkład jazdy znajdziecie pod tym adresem.

