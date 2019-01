Warsaw Comic Con 2018 rozpoczęty! Największy festiwal popkultury w tej części Europy zawitał do Warszawy

Gwiazdy Hollywood i twórcy popkultury na wyciągnięcie ręki

Kinomaniacy oraz miłośnicy seriali z pewnością już nie mogą się doczekać na spotkanie z aktorami z takich superprodukcji telewizyjnych i filmowych, jak: Władca Pierścieni, Hobbit czy Gra o tron. Do Polski na Warsaw Comic Con przyjadą: Paul Wesley (Pamiętniki wampirów), Andrew Scott (Sherlock), Nathaniel Buzolic (The Originals), John Rhys Davies (Władca Pierścieni), Crystal Reed (Teen Wolf), Clive Standen (Wikingowie), Christopher Larkin (The 100), Rick Cosnett (The Flash), Adam Brown (Hobbit), Jordan Connor (Riverdale), Jason Douglas (The Walking Dead), Cara Buono (Stranger Things), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Ian McElhinney i Eugene Simon (Gra o tron), Jimmy Vee (Star Wars The last Jedi) oraz Ian Whyte (Obcy kontra Predator). Gwiazdy wezmą udział w panelach Q&A, a także sesjach fotograficznych i autografowych.

Warsaw Comic Con to jednak coś więcej nić miejsce spotkań z popularnymi aktorami. Na festiwal składa się bardzo bogaty program wydarzeń, a w nim panele dyskusyjne, prelekcje, warsztaty, a także koncerty, konkursy i turnieje. W każdej edycji udział bierze kilkudziesięciu pisarzy, rysowników i twórców popkultury. To właśnie podczas kwietniowego Warsaw Comic Conu Andrzej Sapkowski zdradził swoje najnowsze literackie plany. Tym razem na uczestników festiwalu czekają spotkania m.in. z Andrzejem Pilipiukiem, Michałem Gołkowskim i Piotrem Langenfeldem.