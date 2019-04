Warsaw Comic Con 2019. Ian Somerhalder i Paul Wesley na największym festiwalu popkultury w Polsce. Atrakcje, bilety, kiedy i gdzie targi

Warsaw Comic Con to wielkie święto fanów popkultury: cosplayerów, graczy, miłośników seriali, filmów i komiksów. Uczestnicy wydarzenia mogą spotkać się z ulubionymi aktorami, pisarzami, gwiazdami esportu i najbardziej szalonymi osobistościami Internetu. To okazja do poznania innych fanów, a także zakupów fantastycznych gadżetów, książek czy komiksów.

Zobaczcie zdjęcia z zeszłorocznej edycji festiwalu: