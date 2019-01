Warsaw Games Show 2018. Targi gier video i sprzętu komputerowego w stolicy już 26 października

Warsaw Games Show 2018. Targi gier video i sprzętu komputerowego to raj dla graczy i dobre miejsce do robienia interesów przez autorów, wydawców i dystrybutorów. Na uczestników wydarzenia czekać będą nowości wydawnicze, spotkania z niezależnymi twórcami gier i aplikacji, strefa turniejowa – w tym zawody rangi międzynarodowej, strefa „Free to play”, gdzie znani youtuberzy poprowadzą eventy otwarte dla każdego zwiedzającego. Ponad 1000 stoisk. Kiedy odbywa się Warsaw Games Show 2018? Jak dojechać? Po ile bilety? Szczegóły w artykule poniżej.