Od czwartku do soboty (4 -7 października) zobaczymy najlepszy design, spotkamy się z wyjątkowymi gośćmi oraz z wystawcami z całej Polski i świata. Wszystko to za sprawą II edycji Warsaw Home, które odbywa się przy Alei Katowickiej 62 w Nadarzynie w Ptak Warsaw Expo. Dalsza część artykułu poniżej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.