Warsaw Home – ze świata wnętrz do Twojego domu

Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? Lubisz podziwiać piękne wnętrza i przedmioty? A może szukasz inspiracji, marzysz o życiu w przestrzeni, która będzie zgodna z Twoimi potrzebami i upodobaniami? Jeśli tak to Targi Warsaw Home są imprezą, której nie możesz pominąć - na pewno dostarczą Ci wiele wiedzy, ciekawych kontaktów i estetycznych wrażeń. Zaledwie 20 minut od centrum Warszawy znajdziesz najciekawsze polskie i zagraniczne marki, zobaczysz mnóstwo inspirujących nowości, poznasz światowe trendy i będziesz miał okazję spotkać wybitnych projektantów, architektów i ekspertów z wielu dziedzin związanych z wyposażeniem wnętrz.

Siła polskiego rynku

Ponad 600 wystawców będzie prezentować swoje meble, oświetlenie, materiały wykończeniowe, wyposażenie łazienek i kuchni na powierzchni 120 000 m/2, co czyni z tych targów największą imprezę tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie. Dynamiczny wzrost i sukces tych targów nie byłby jednak możliwy w innym miejscu – to żywy dowód na potencjał i jakość propozycji polskich producentów, atrakcyjność naszego lokalnego rynku dla zagranicznych marek, chłonność i dynamikę inwestycji w Polsce – zarówno tych mieszkaniowych, jak i kontraktowych.

Warto tu być

Pięknie zaaranżowane stoiska, setki ciekawych produktów, możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmów z przedstawicielami firm to jednak niejedyne atrakcje Warsaw Home. Te młode targi od początku przyciągają do Polski światowe sławy designu. Dwa lata temu wykład Karima Rashida zgromadził tłum godny gwiazdy rocka. Rok temu architekci i designerzy ze studia Neri & Hu poruszyli publiczność bardzo osobistym wystąpieniem. Ten rok zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. Tom Dixon zawsze wybierał inną drogę niż wszyscy. Projektant-samouk, który zaczynał naprawiając motocykle i samodzielnie spawając swoje metalowe meble, dziś ma na tyle mocną pozycję w świecie designu i architektury, że może zrezygnować z udziału w targach w Mediolanie i poszukiwać inspiracji oraz nowych możliwości biznesowych gdzie indziej – choćby w Warszawie!. Nika Zupanc to projektantka, którą wyróżnia nie tylko charakterystyczny styl. Odniosła wyjątkowy sukces w branży zdominowanej przez mężczyzn i jest jedną z pierwszych osób z Europy Środkowej, które zdobyły na projektowym polu międzynarodowe uznanie. Stefano Giovannioni z sukcesami projektował dla innych – między innymi dla kultowej włoskiej marki Alessi. Dwa lata temu stworzył od podstaw własną markę, która działa wyłącznie w Internecie. Czy wyprzedził swoich konkurentów? Jak ocenia perspektywy rozwoju e-biznesu w branży wnętrz? O tym wszystkim opowie podczas swego wykładu.

Wiedza i inspiracje

Te trzy głośne nazwiska to oczywiście tylko początek długiej listy, na której nie zabraknie też wybitnych nazwisk z Polski: m. in. Roberta Koniecznego, Oskara Zięty czy Tomka Rygalika. Podziwiamy ich projekty w sklepach, na wystawach, w magazynach czy portalach internetowych – na Warsaw Home będziemy mogli posłuchać co mają do powiedzenia o swojej pracy, inspiracjach, doświadczeniach, zmianach w projektowaniu i urządzaniu wnętrz. Edukacyjny charakter targów wzmocnią też – oprócz prezentacji i dyskusji - liczne wystawy – przygotowane przez branżowych ekspertów, patronów medialnych, uczelnie artystyczne. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad architektów wnętrz w ramach akcji „Pomagamy urządzać”, wziąć udział w licznych konkursach i atrakcjach przygotowywanych przez wystawców.

