Warsaw Industry Week 2019. Najszybciej rozwijające się Targi Przemysłowe w Polsce już niedługo w stolicy. Strefy, wejściówki, kiedy i gdzie

Warsaw Industry Week 2019. Targi to przede wszystkim impreza o charakterze kontraktacyjnym, skierowana do przedstawicieli biznesu. Podczas targów prezentują się wszystkie gałęzie branży przemysłowej: maszyny i narzędzia do obróbki metalu, drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz oprogramowanie, metrologia przemysłowa, cięcie i szlifowanie, badania i rozwój, BHP oraz wiele innych. Wydarzeniu towarzyszy szereg konferencji i spotkań branżowych. Sprawdźcie szczegóły wydarzenia w artykule poniżej.