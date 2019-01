Warsaw Night Racing. Nocne wyścigi samochodów. Palenie gumy i ucieczka przed policją [ZDJĘCIA]

Dla miłośników gier komputerowych Warsaw Night Racing przypomina trochę Need for Speed. Popularna seria to również zmagania kierowców, wyścigi oraz... ucieczki przed policją. Tak było i tym razem. Spotkanie zaplanowano przy Modlińskiej, ale po chwili - ze względu na interwencję policji - samochody ruszyły dalej, pod Stadion Narodowy. Tam również spotkanie rozwiązali funkcjonariusze.

Przypominamy, że tego typu imprezy powinny odbywać się na zamkniętych drogach, pod nadzorem funkcjonariuszy.