Warsaw. Nowa polska gra o Powstaniu Warszawskim. Przypomina japońskie anime [WIDEO]

Na trailerze gra wygląda niesamowicie - mamy tu na myśli grafikę, dźwięk, ale też sposób, w jaki ukazano brutalność wojny, poniszczone miasto, wraz z zachowaniem zabytkowej architektury. Bohaterowie gry przypominają mocno japońskie anime, co nadaje dodatkowej wartości tej produkcji. Na czym polega "Warsaw"? Akcja rozgrywa się w Warszawie, w 1944 roku. Możemy wcielić się w uczestników Powstania, w rebeliantów, z których każdy ma unikalny zestaw umiejętności i nie każdy jest żołnierzem. Większość z bohaterów gry to cywile, którzy ocalali, przestępcy i zwiadowcy, różniący się sposobem walki i pomagający grupie, posuwając się nawet do posiadania różnych postaci w interakcji z drużyną.

Istnieją trzy główne etapy gry: baza - schronisko / dom, patrole miejskie i walka. Celem gry jest znalezienie zapasów, a także bunt przeciwko nazistom. Podczas gry trzeba zmierzyć się ze strachem i śmiercią.