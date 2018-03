To będzie powrót w wielkim stylu. Najnowszy sezon „Warsaw Shore” rozpocznie się w błysku fleszy na gali MTV EMA Pre Party. Już w pierwszym odcinku Ekipa dostarczy widzom wiele emocji – będą pierwsze udane podrywy, wzruszenia, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Emisja pierwszego odcinka 18 marca o 23:00 w MTV Polska.

Na ten sezon bez wątpienia czekali wszyscy fani „Warsaw Shore”. Po pięciu sezonach Ekipa nareszcie powróci do stolicy, gdzie zaczęła się ich imprezowa przygoda. Będzie to idealny moment, by powspominać najlepsze momenty warszawskich sezonów. Mała i Ewelina przypomną sobie swoją brawurową kłótnię w łazience, a Stifler - przygotowania do kościoła.Wielki powrót do Warszawy odbędzie się w iście gwiazdorskiej oprawie. Ekipowicze spotkają się na gali MTV EMA Pre Party, gdzie wśród znanych osobistości polskiego show biznesu będą pozowac fotoreporterom i udzielać wywiadów. Jak nowi uczestnicy odnajdą się w roli celebrytów?Również w nowym domu Ekipowicze poczują się jak gwiazdy. Warszawska willa z basenem, w której zamieszkają Mała Ania, Ewelina, Wiktoria, Jola, Piotrek Stifler, Wojtek, Jacek i Sherman, spotka się z ogromnym zachwytem. Po szybkim zwiedzaniu uczestnicy rozpoczną przygotowania do pierwszej imprezy. Stifler i Piotrek dołożą wszelkich starań, by inaugracyjny melanż zakończył się w bzykalni. Panowie zastosują zupłenie różne sposoby na podryw – która okaże się skuteczniejsza? W najmniej imprezowym nastroju będzie Jacek, który przyzna się Ekipie, że jest w związku…Pierwszy odcinek nowego sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawye” już w najbliższą niedzielę, 18 marca o 23:00 w MTV Polska.