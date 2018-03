To bez wątpienia był powrót w wielkim stylu! Po pierwszej hucznej imprezie sezonu Ekipa gotowa jest na kolejne atrakcje. Będą monster trucki, ponętne Hiszpanki oraz bungee w wersji fitness. Nowy odcinek „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” już w niedzielę o 23:00 tylko w MTV Polska.

Poranek po pierwszej imprezie w sezonie – Pedro będzie pękał z dumy, a Jola zmierzy się z wyrzutami sumienia po nocnym zgonie. Ekipę odwiedzi Boss i zapowie pierwsze atrakcje. Panowie będą mieli okazję na przejadżkę prawdziwymi monster truckami, co nie spotyka się z optymistyczną reakcją Jacka. Popołudniu cała Ekipa wybierze się na bungee fitness. Wygibasy w uprzęży pobudzą wyobraźnię uczestników. Brzydal wykorzysta sytuację by zbliżyć się do Małej – czy między tą dwójką dojdzie do czegoś więcej?Po pełnym wrażeń dniu Ekipa przygotuje się na kolejne wyjście w miasto. Jednak dla Stiflera impreza stanie pod znakiem zapytania – Boss wymierzy mu karę… Impreza w klubie Park zaowocuje kilkoma międzynarodowymi znajomościami. Ewelina zauroczy się przystojnym Hiszpanem, a Brzydal wróci do domu z trzema Francuzkami. Udaną zabawę przerwie spina między dwójką uczestników. Tej nocy ktoś opuści wille…Kolejny odcinek nowego sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawye” już w najbliższą niedzielę o 23:00 w MTV Polska!Fani muszą zapamięać, że Ekipę z Warszawy czeka przerwa świąteczna. Trzeci odcinek w niedzielę 8 kwietnia o 23:00.