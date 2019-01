Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy. Dziesiąty sezon rusza 21 października. Znamy uczestników [ZDJĘCIA]

Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy 10 sezon - Kiedy premiera?

Nadszedł najwyższy czas, żeby najbardziej szalona ekipa w Polsce rozkręciła kolejne imprezy! W najnowszej odsłonie programu widzowie MTV Polska ponownie zobaczą sześciu uczestników, znanych z poprzednich sezonów: „Małą” Anię, Ewelinę, Klaudię, Piotrka, Damiana „Stiflera” oraz Marcina „Brzydala”. Ponadto do ekipy dołączą trzy nowe osoby, które nieźle namieszają!

Już w pierwszym odcinku widzowie poznają piękną Julię, która jest prawdziwym wulkanem energii! Jej egzotyczna uroda i piękny uśmiech przykuwają uwagę wielu mężczyzn, jednak jak sama twierdzi, najlepszy związek tworzy sama ze sobą.

10. sezon Ekipy z Warszawy - co się wydarzy?

W domu Ekipy pojawi się również Filip, znany już widzom „Ex na plaży Polska”.Ten spontaniczny i pewny siebie zdobywca kobiecych serc, uwielbia sporty ekstremalne i zabawę do białego rana. Ostatnią osobą, która dołączy do programu jest Patryk „Spiker” – prowadzący aktywne i barwne życie fotograf z Londynu. Jest zawsze uśmiechnięty i gotowy na wszelkie wyzwania!

Nowi uczestnicy to jednak dopiero początek niespodzianek. Do okazałej posiadłości, w której zamieszkają uczestnicy programu, zostaną zaproszeni liczni goście, w tym imprezowicze znani z poprzednich edycji „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Zdjęcia do programu realizowane były latem br. w jednym z popularnych polskich kurortów. Producentem wykonawczym pozostaje Dragon Head.

Ekipa z Warszawy X - lista uczestników:

Mała Ania

Ewelina

Klaudia

Julia

Stifler

Pedro

Brzydal

Filip

Patryk