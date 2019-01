Warsaw Tattoo Convention 2018. Dwa dni święta miłośników tatuażu

Najlepsi artyści tatuażu, setki wzorów, pokazy, wykłady i konkursy, a nawet warsztaty dla dzieci - w sobotę rozpoczął się Warsaw Tattoo Convention 2018, impreza fanów ozdabiania ciała, która co roku ściąga do stolicy setki zainteresowanych. Nie inaczej było i tym razem. W sobotę i niedziele 13- 14 października można było podziwiać dzieła artystów tatuażu. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.