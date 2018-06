Nowe połączenie Warszawa - Berlin. Niemiecki przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn postanowił otworzy połączenie między dwoma stolicami. Nie będzie to jednak pociąg, a autobus. Szczegóły w artykule poniżej.

Deutsche Bahn uruchamia nowe połączenie. Między Warszawą a Berlinem pojedziemy jednak nie pociągiem, a autobusem. Niemiecki przewoźnik na razie nie pojawił się na polskich torach. Wykorzystuje za to infrastrukturę drogową. Autobusy DB jeżdżą już z Berlina do Krakowa. Teraz dojadą także do stolicy.Autobusy na trasę Berlin-Warszawa wyjadą późnym wieczorem. Wyjazd z dworca autobusowego Warszawa Zachodnia zaplanowano na godz. 22.10. Do stolicy Niemiec dotrzemy o godz. 7.05. Po drodze autobus zatrzyma się na lotnisku Chopina, w Łodzi Kaliskiej, na dworcu w Poznaniu oraz w Berlinie: na lotnisku Schonefel, przy Sudkreuz oraz na dworcu Hauptbanhof. Podróż trwa około 9 godzin. W drugą stronę autobus rusza o godz. 22.45 (w Warszawie o godz. 7.40).W autobusie jest klimatyzacja, toalety, gniazdka z prądem i bezpłatny internet. Ceny zaczynają się od 14,9 euro (ok. 65 zł). Można je rezerwować prze internet. Autobusy będą jeździć codziennie, począwszy od 22 czerwca.