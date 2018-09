Warszawa, czyli M Town. Kontrowersyjna reklama BMW zachęca do łamania prawa? [WIDEO]

Nigdy wcześniej nie widziałem miejsca takiego jak to - zaczyna swoją opowieść narrator, a na ekranie widać panoramę Warszawy. Tyle, że to nie Warszawa, a "M Town", czyli miasto "gdzie zbyt dużo, to akurat w sam raz". Dalej, przy dźwiękach kojącej muzyki obserwujemy jak kierowcy wpadają w poślizgi, ścinają zakręty, driftują, a "powietrze wypełnia słodki zapach palonej gumy". Nie ma wątpliwości, że to Warszawa. Żółte BMW wypada z zakrętu przy Zgody, w kadrze widać nawet Pałac Kultury i Nauki.