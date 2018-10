Warszawa: Demonstracja "Ręce precz od dzieci". Mapa księży pedofilów i protest na pl. Trzech Krzyży przeciwko pedofilii w Kościele

Demonstracja "Ręce precz od dzieci". Protest na pl. Trzech Krzyży

Demonstrację organizują Fundacja "Nie lękajcie się", Warszawski Strajk Kobiet i Kongres Świeckości. Rozpocznie się ona w niedzielę o godz. 13. Podczas protestu na placu Trzech Krzyży przedstawiona ma zostać lista żądań wobec władz państwowych i hierarchii kościelnej, odczytana zostanie również lista miejscowości, w których dochodziło lub dochodzi do przestępstw seksualnych duchownych wobec dzieci. Podsumowaniem całej akcji ma być publikacja mapy pedofilii w polskim Kościele.

Jak będzie wyglądała mapa księży pedofilów?

Prace nad mapą księży pedofilów trwały przez półtora roku. Uczestniczyli w nich m.in. była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, dziennikarka "Krytyki Politycznej" Agata Diduszko-Zyglewska i szef fundacji „Nie lękajcie się" Marek Lisiński. – Pinezki w jednym kolorze będą oznaczały sprawców skazanych przez sąd. Nie możemy ujawnić ich danych z powodu zatarcia wyroku, więc umieścimy przykładowo miejscowość i inicjały – tłumaczył Lisiński. – Innym kolorem będą zaznaczone ofiary, również opisane hasłowo. To osoby, które zgłosiły się do fundacji „Nie lękajcie się" i zostały zweryfikowane – dodał.

Pedofilia w polskim Kościele. Poważny problem?

"To dzięki Kościołowi katolickiemu jako instytucji uprzywilejowanej przez państwo, księża pedofile mają właściwie nieograniczony dostęp do ofiar - podczas lekcji religii, uczestnictwa w szkolnych radach pedagogicznych i spowiedzi zyskują dostęp do tajemnic i wrażliwej wiedzy o dzieciach i ich rodzinach (nawet o tych, które nie chodzą na religię). Przestępcy w sutannach wykorzystują autorytet nadany im przez Kościół i molestują dzieci na parafiach, a więc w miejscu pracy. Kościół musi wziąć na siebie odpowiedzialność za przestępstwa popełniane przez swoich pracowników i ukrywane przez ich zwierzchników" - twierdzą organizatorzy manifestacji i domagają się ukarania nie tylko duchownych bezpośrednio odpowiedzialnych za molestowanie dzieci, ale także ich przełożonych.