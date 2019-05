Warszawa Dla Kobiet. Ginekolog "bez klauzuli sumienia" i dopłaty do in vitro. Poznaliśmy szczegóły programu

Rada Kobiet. Warszawa powołuje nowe organy

– To był jeden z pierwszych programów, o którym mówiłem podczas kampanii. Uznałem, że jest on jednym z najważniejszych, bo jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, to musimy pamiętać o prawach kobiet — podkreślił prezydent Warszawy.

Darmowe in vitro w stolicy

Łańcuch Pomocy: koniec z przemocą domową?

Ginekolog bez klauzuli sumienia

Miasto ogłosiło szczegóły programu Warszawa dla Kobiet. W stolicy będzie działać Rada Kobiet, w skład której wejdą ekspertki zajmujące się na co dzień prawami kobiet. do Rady powołano Renatę Durdę, prof. Małgorzatę Fuszarę, prof. Teresę Jackowską, Krystynę Kacpurę, Annę Karaszewską, dr Elżbietę Korolczuk, Olgę Kozierowską, Krystynę Lewkowicz, Urszulę Nowakowską, Alicję Pacewicz, dr Ewę Rumińska-Zimny, Monikę Sajkowską i prof. Magdalenę Środę.Prezydent powołał także pełnomocniczkę do spraw kobiet Katarzynę Wilkołaską-Żuromską. Do zadań pełnomocniczki należeć będą “opracowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy strategii realizacji programu na rzecz kobiet oraz inicjowanie, koordynowanie, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w Warszawie w zakresie równości i respektowania praw kobiet, ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia” - informuje miasto.Na tym jednak nie koniec zmian. Miasto zapowiada także zwiększenie finansowania programu in vitro. Warszawa przeznaczy na ten cel ponad 10 mln złotych, czyli o blisko milion złotych więcej, niż dotychczas. Miasto przeznaczy także środki na program szczepień profilaktycznych “HPV 12”. Powinien on wystartować w drugiej połowie tego roku. Na ten cel Warszawa wyda kolejno w 2019 r. – 2 660 000 zł; 2020 r. – 6 650 000 zł; 2021 r. – 6 650 000 zł.Zmiany będą dotyczyć także sektora oświaty. Nauczyciele mają przejść szkolenia, które pomogą im wykryć symptomy krzywdzenia dzieci oraz im przeciwdziałać. Miasto zaangażuje się także w promowanie czterech kampanii społecznych o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zapewni pomoc dla jej ofiar.Rada Miasta ma także przegłosować zabezpieczenie środków finansowych na realizację opieki ginekologicznej dla osób niepełnosprawnych oraz wymagających Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Punkt ten w informacji nadesłanej przez miasto opisano zdawkowo jako <