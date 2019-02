Warszawa dla najmłodszych. Bezpłatne żłobki, szkoły rodzenia oraz szczepienia. Warszawa wdraża program wspierania rodzin

Warszawa dla najmłodszych - Bezpłatne żłobki, szkoły rodzenia oraz szczepienia

,,Warszawa dla najmłodszych” to nazwa miejskiego programu wspierającego rodzicielstwo i opiekę nad

najmłodszymi dziećmi. Jego trzy filary to bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo. Co to dokładnie oznacza dla rodziców i ich dzieci?

Bezpłatne żłobki

Od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Ratusz planuje także wykupienie ok. 4 000 miejsc w standardzie miejskim w żłobkach prywatnych. Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak za miejsca w placówce publicznej.

- W ciągu 5 lat tej kadencji chcemy dokonać absolutnej rewolucji, chcemy aby liczba dzieci, które chodzą do żłobka była jak największa. Celujemy w standard jaki oferują najbardziej zaawansowane państwa w Europie, państwa skandynawskie – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Prezydent obiecał, że do końca jego kadencji do użytku oddanych zostanie 36 nowych publicznych żłobków (czyli ponad 5 tys. nowych miejsc). Koszt ich budowy ma wynieść 306 mln zł.

Darmowe szczepienia

Kolejnym elementem programu jest pakiet "zdrowe dziecko". Obejmie on dofinansowanie dwóch typów szczepień: „6w1” oraz przeciwko grypie.

„6w1”

Szczepionka „6w1” chroni dziecko przed błonicą, tężcem, krztuścem, zakażeniami wywoływanymi przez Haemophilus influenzae typu B, polio oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Zastosowanie tego rodzaju preparatu pozwala w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka zredukować liczbę wkłuć związanych z wykonaniem szczepień obowiązkowych z 17 do 8.

Szczepieniami „6w1” objęte będą dzieci w pierwszym roku życia. Szczepienia w ramach programu rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. Ratusz wybierze w drodze konkursu ofert przychodnie, w których będą one realizowane.

W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 4,2 mln zł. W całej kadencji w budżecie zarezerwowano na ten cel ok. 49 mln zł.