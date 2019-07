Warszawa drugim Ciechocinkiem? Mieszkańcy chcą, aby stolica zapełniła się tężniami. Do budżetu trafiło 40 projektów na instalacje solankowe

Most Poniatowskiego bez odcinkowego pomiaru prędkości. "Nikt się nie zgłosił"

Most Poniatowskiego bez odcinkowego pomiaru prędkości. Jak się okazuje, jedyna, posiadająca odpowiednie uprawnienia w Polsce firma, nie zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez urząd m.st. Warszawy. To oznacza, że na poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta będziemy musieli ...