Warszawa drugim Londynem? Stolica przyciąga największe światowe firmy. Rosną też wynagrodzenia

Warszawa tuż za Londynem i Dublinem

"Warszawa zajmuje drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zatrudnienia w centrach usług dla biznesu" - potwierdza najnowszy raport ABSL „Usługi biznesowe w Warszawie”. Z kolei w rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2018/19, Warszawa zajęła III miejsce w kategorii europejskich miast przyjaznych dla biznesu. Przed stolicą znalazły się dwa miasta - Londyn i Dublin. Obecnie w Warszawie działa 215 centrów usług, należących do 206 inwestorów z 27 państw, które zatrudniają 55 tys. pracowników. Według prognoz ABSL, za dwa lata w Warszawie będzie działać 240 centrów, a zatrudnienie wzrośnie do 65 tys. osób. Dominującymi sektorami są: IT, bankowość, finanse i ubezpieczenia, branża usług komercyjnych i profesjonalnych, a także ochrona zdrowia. Najwięksi pracodawcy to m.in. Citi Bank, Accenture, General Electric, Samsung, czy BNP Paribas.

Śmiało można stwierdzić, że znajdujemy się dziś w tej samej lidze, co Dublin czy Londyn, zwłaszcza jeżeli chodzi o centra finansowe – przekonuje Marcelina Godlewska, członek zarządu ABSL.

Dynamiczny wzrost wynagrodzeń

Średnie wynagrodzenie specjalistów w sektorze wynosi nawet 10 tys. zł brutto. Osoby, które rozpoczynają karierę w sektorze, czy to w funkcjach finansowych czy IT i mają do 3 lat doświadczenia, startują od kwoty 5–7 tys. zł brutto. Osoby z doświadczeniem powyżej 3 lat mogą liczyć na 8,5–11 tys. zł brutto w sektorze finansowym. W przypadku ról menadżerskich i osób zarządzających teamami na poziomie 50 osób, mówimy o wynagrodzeniach nawet 25 tys. zł brutto - mówi członek zarządu ABSL Marcelina Godlewska w rozmowie z biznes.newseria.pl. Popularne stają się także premie z racji znajomości więcej niż jednego języka obcego. Przykładowo, jeśli ktoś dodatkowo posługuje się językiem niemieckim, jego miesięczna pensja może zwiększyć się nawet o 1,2 tys. zł brutto.

Coraz mniej biur do wynajęcia

Dynamiczny rozwój miasta sprawia, że w Warszawie gwałtownie zmniejsza się liczba biur do wynajęcia. Według raportu firmy doradczej Savill, biurowa Warszawa na koniec III kwartału 2018 r. posiada najniższy od pięciu lat wskaźnik pustostanów, przy czym liczba chętnych najemców wciąż rośnie. Deweloperzy nie zwalniają tempa. Około 740 000 m kw. pow. biurowej znajduje się obecnie w budowie. Największe projekty takie jak: Mennica Legacy Tower, Generation Park Z, Chmielna 89 czy Wola Retro, będą oddawane do użytkowania dopiero od połowy 2019 r.

Zważywszy na fakt, że w ostatnim kwartale roku odnotowuje się zazwyczaj najwyższą aktywność najemców, to możemy spodziewać się, że w całym 2018 roku wolumen popytu będzie zbliżony lub przekroczy ten z rekordowego 2015 r., czyli 834 000 m kw.

– mówi Wioleta Wojtczak, dyrektorka działu badań i analiz w Savills.

Ile kosztuje wynajem biura w Warszawie?

W Centralnym Obszarze Biznesu oraz w centrum Warszawy cena za wynajem metra kwadratowego waha się od 90 zł do nawet 107 zł netto. Dotyczy to najwyższych pięter wieżowych budynków. Natomiast w najlepszych biurowcach zlokalizowanych w granicach Służewca, kształtują się one na poziomie od 55 zł do 63 zł /m kw./miesiąc.

źródło:

biznes.newseria.pl

absl.pl

savills.pl