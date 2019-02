WARSZAWA IMPREZY 1-3 marca 2019. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend [PRZEGLĄD]

PKP Bracka. Nowa stacja PKP powstanie w miejscu palmy? Aktywiści chcą zmian

PKP Bracka, stacja kolejowa na rondzie De Gaulle’a miałaby powstać po to, by usprawnić ruch w Warszawie. Aktywiści Miasto Jest Nasze chcą, by przejęła ona część podróżnych w centrum miasta. Jak argumentują, to ostatni dzwonek na to, by wybudować stację. Właśnie rusza bowiem remon...