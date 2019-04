Warszawa imprezy 1-5 maja 2019. Polecamy 25 najlepszych wydarzeń na długi weekend majowy [PRZEGLĄD]

zobacz galerię (25 zdjęć) Holi Party połączone z piknikiem rodzinnym i bardzo dużo atrakcji! O dobrą atmosferę zadba Dj. Na miejscu będzie można kupić kolorowe proszki w cenach od 10 do 80 zł. W programie też konkursy z nagrodami. Kolorowa zabawa gwarantowana! Gdzie: Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie, pod Żyrafą Kiedy: środa, godz. 15-18 Wstęp: darmowy Dariusz Bloch/ARCHIWUM zobacz galerię (25 zdjęć)

