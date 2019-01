WARSZAWA IMPREZY 12-14 października. Co robić w weekend w Warszawie? Polecamy najciekawsze wydarzenia

Od organizatorów: „To już jest niezaprzeczalny fakt, że folklor bałkański entuzjastycznie jest odbierany w naszym kraju! A jeśli podlejmy to wszystko sosem złożonym z reggae, punka, hip-hopu, ska, funku i elektroniki to mamy do czynienia z mieszanką wybuchową jaką niewątpliwie jest DUBIOZA KOLEKTIV.”

Euro Dog Show 2018 w Warszawie. W tym roku odbędzie w dniach 11-14 października w Ptak Warsaw Expo. Po 12 latach wystawa powraca do Polski. Ostatni raz w naszym kraju wydarzenie to miało miejsce w 2006 roku w Poznaniu - została wtedy zorganizowana wystawa światowa, goszcząca ponad 21 tysięcy psów. Jak piszą organizatorzy, europejska wystawa psów rasowych to również dodatkowe atrakcje dla odwiedzających. Będzie można zobaczyć pokazy tresury czy występy tańczących psów. Jest to także miejsce prezentacji najnowszych trendów psiej mody. Miłośnicy i właściciele pupilów będą mogli kupić swoim czworonożnym przyjaciołom modne smycze oraz obroże, jak też wiele innych przydatnych akcesoriów.

W dniach od 12 do 14 października Nocny Market po raz ostatni zatrzyma się przy peronach stacji Warszawa Główna. Targ kulinarny, który pokochali warszawiacy żegna się z trzecim sezonem i z tym klimatycznym miejsce. Poza niespodziankami gastronomicznymi czynne będą jak zwykle punkty usługowe: stanowisko tatuatorskie i barber shop, działać będzie strefa muzyczna i lifestyle, na odwiedzających czekać będą solidnie zaopatrzone bary, mnóstwo wspólnych stołów i miejsc do siedzenia oraz grzybki grzewcze i grzane wino dla zmarźlaków.

Raper będący od wielu lat w ścisłej czołówce hip-hopu. Biorąc pod uwagę wydanych ponad 20 albumów, rozliczne zaproszenia do współpracy przez m.in. Michała Urabaniaka, braci Waglewskich czy Hey, jak również niezliczone ilości nagród muzycznych, powinny skutecznie przekonać wszystkich do wybrania się na koncert O.S.T.R.

Od organizatorów: „-Zachwyć się orkiestrą symfoniczną, wykonującą całą ścieżkę dźwiękową do filmu - Posłuchaj wielokrotnie nagradzanego soundtracku Johna Williamsa, który wybrzmi na nowo - Obejrzyj film z innej perspektywy - będzie on wyświetlany na ogromnym ekranie o wymiarach 20x18 metrów - Poczuj nostalgię i obejrzyj film na nowo, w zremasterowanej wersji - Przeżyj moc atrakcji i konkursów towarzyszących koncertom

Sobota: Koncert Seafret

Seafret ponownie w Polsce! Duet zagra 13 października w warszawskiej Proximie. Niedawno ukazał się najnowszy singiel Seafret – „Can’t Look Away”. Utwór zapowiada najnowszą EP-kę zespołu, „Mothers”, która będzie miała premierę już niebawem.

Gdzie: Proxima

Kiedy: sobota, godz. 19

Wstęp: od 75/85 zł

Niedziela: Koncert zespołu Kodaline

Kodaline wystąpi w Polsce dwukrotnie, w tym 14 października (niedziela) w Warszawie. Zespół zaprezentuje na żywo swój najnowszy materiał.

Blisko dwa lata temu Kodaline zagrali największy koncert w swojej historii. Wystąpili dla 20 tysięcy fanów zgromadzonych w dublińskim Marlay Park i tym samym podkreślili status jednego z najważniejszych irlandzkich zespołów ostatnich lat.

Gdzie: Palladium

Kiedy: niedziela, godz. 18

Wstęp: od 125 zł

Niedziela: Koncert zespołu ENEJ

Koncert grupy ENEJ to charytatywne wydarzenie na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kupując bilet pomagasz potrzebującym, a przy tym dobrze się bawisz.

ENEJ to zespół rockowo-folkowy posiadający na swym koncie wiele singli bijących rekordy popularności w sieci i królujących na listach przebojów wszystkich największych rozgłośni radiowych w Polsce.

Gdzie: Hulakula

Kiedy: niedziela, godz. 18

Wstęp: 29/39 zł

Warszawa, imprezy 12-14 października - lista

Sobota-niedziela: 6th Warsaw Tattoo Convention

W tym roku Warsaw Tattoo Convention to dwa dni z największymi gwiazdami sceny tatuażu. Podczas pięciu edycji odbywających się na Stadionie Legii, tatuowało już około 1000 artystów z blisko 30 państw. Na wydarzeniu pojawiają się zarówno osoby, które już przyozdobiły swoje ciała licznymi tatuażami, jak i ci, którzy dopiero myślą nad swoją pierwszą „dziarą”. Udział w tej imprezie umożliwia zobaczenie różnorodnych stylów i technik tatuażu.

Swój udział w tegorocznej edycji zapowiedziało wielu znakomitych gości z zagranicy oraz wielu wybitnych, polskich artystów.

Organizatorzy przygotowali także wiele wydarzeń towarzyszących imprezie. Dziś wiemy, że gwiazdą Warsaw Tattoo Convention będzie niekwestionowany lider kolorowej realistyki Dmitriy Samohin po raz pierwszy odwiedzi Warsaw Tattoo Convention. Artysta będzie gościem strefy Kwadron.

Gdzie: Stadion Legii

Kiedy: sobota-niedziela

Wstęp: jednodniowy – 35, dwudniowy – 50 zł

Sobota-niedziela: Weekendowe zwiedzanie parku i ogrodów wilanowskich

Weekendowe oprowadzanie po królewskich ogrodach Wilanowa. Podczas spacerów edukatorzy przyrodniczy opowiedzą o historii ogrodów, etapach ich rozwoju, stylach ogrodowych oraz bogactwie natury kryjącym się w wilanowskim parku.

Gdzie: przy kasie na przedpolu

Kiedy: w sobotę i niedzielę, godz. 11

Wstęp: w cenie biletu do parku

Piątek-niedziela: Przegląd filmów Ingmara Bergmana

Od organizatorów:

„W stulecie urodzin jednego z najważniejszych twórców w historii kina - Ingmara Bergmana, wspólnie z Szwedzkim Instytutem Filmowym oraz Ambasadą Szwecji w Warszawie zapraszamy na przegląd filmów mistrza oraz pokazy dokumentów poświęconych jego twórczości.”

Program:

12 października, piątek

18:30 Wakacje z Moniką

20:30 Siódma pieczęć

13 października, sobota

16:00 Bergman rok z życia

18:30 Persona

14 października, niedziela

16:00 Więcej niż Bergman

18:30 Sarabanda

15 października, poniedziałek

18:00 Bergman Island

17 października, środa

18:30 Jesienna sonata

20:30 Tam gdzie rosną poziomki

Gdzie: Kino Muranów

Kiedy: piątek-środa

Wstęp: 16-18 zł

Piątek: Noc w Instytucie Lotnictwa

Samoloty, śmigłowce, nowoczesne laboratoria, symulatory lotu i spotkania z pilotami oraz naukowcami to zaledwie mała garstka atrakcji, jakie czekają na uczestników kolejnej, 9. edycji Nocy w Instytucie Lotnictwa. W wydarzeniu wezmą udział takie osobistości jak Mirosław Hermaszewski – pierwszy polski kosmonauta, czy Sławomir Krajniewski – najsłynniejszy fotograf lotniczy. Ci, którzy zdecydują się odwiedzić Instytut Lotnictwa podczas tego wyjątkowego święta, zobaczą też między innymi śmigłowiec policyjny i wielozadaniowy samolot F-16.

Ważnym punktem programu jest panel dyskusyjny "Dziewczyny na samoloty", w którym o swojej pracy opowiedzą wyjątkowe kobiety związane z lotnictwem.

Gdzie: Instytut Lotnictwa

Kiedy: piątek, godz. 17

Wstęp: darmowy

Sobota: Wymiennik Grochowski

Wymiennik Grochowski, czyli akcja sąsiedzkiej wymiany rzeczy bez użycia pieniędzy.

Od organizatorów:

Wymiennik w pięciu krokach, czyli jak to działa?

1. Wybierasz rzeczy, którymi chcesz się wymienić

Mogą to być ubrania, buty, książki, płyty CD, bibeloty, jedzenie domowej roboty.

2. Przychodzisz na wydarzenie

3. Przynosisz swoje rzeczy i wymieniasz je na kupony - maksymalnie 20 rzeczy. Za każdą rzecz, niezależnie od wartości, wielkości i innych cech dostajesz jeden kupon.

4. Wymieniasz kupony na przedmioty

Oglądasz rzeczy przyniesione przez inne osoby i wybierasz tą, którą chcesz zabrać ze sobą do domu. Każdą rzecz możesz mieć za jeden kupon - niezależnie od wartości, wielkości i innych cech

5. Pozostałe kupony

Nie znalazłeś, aż tyle ciekawych rzeczy, żeby wymienić wszystkie swoje kupony? Nie ma problemu, podczas kolejnego Wymiennika będą ważne i będziesz mógł wymienić je na co chcesz.

Wcześniejsza rejestracja pod mailem: zapisy@cal.org.pl (tytuł maila: Wymiennik, w treści maila: imię i nazwisko).

Gdzie: Centrum Społeczne, ul. Paca 40

Kiedy: sobota, godz. 10.30-14.30

Wstęp: darmowy

Niedziela: Wege festiwal w PKiN

W najbliższą niedzielę w PKiN odbędzie się wielka impreza dla fanów wszystkiego co #wege.

Wege Festiwal Warszawa to kilkadziesiąt pysznych stoisk z wegańskim jedzeniem z całej Polski w samym centrum stolicy. To nie tylko jedzenie, to także styl życia - naturalne kosmetyki, moda i dodatki bez składników zwierzęcy.

Oprócz tego, na miejscu będzie można także posłuchać wykładów:

13.00 - 14.00 - Cała prawda o soi. Hanna Stolińska - Fiedorowicz.

14.15 - 14.45 - Promocja weganizmu - aktywizm poprzez sport. Emil Stanisławski veganworkout.pl

15.00 -17.00 - My journey to veganism and sports. Patrik Baboumian

17.15 - 18.15 - Przerzucanie ciężarów na diecie wegańskiej. Szymon Urban z Muły i Brokuły

Gdzie: PKiN

Kiedy: niedziela, godz. 12-19

Wstęp: 5 zł

Niedziela: The Royal Moscow Ballet

Od organizatorów:

„Po ubiegłorocznym sukcesie spektakl "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu The Royal Moscow Ballet powraca do Polski! Miłosną historię Odetty i Zygfryda zobaczą tym razem widzowie aż ośmiu miast. Rosyjscy mistrzowie baletu wystąpią w Warszawie w najbliższą niedzielę, 14 października.

Gdzie: Torwar

Kiedy: niedziela, godz. 19

Wstęp: od 129 zł

Niedziela: Targi sukienek

Druga, tym razem jesienna edycja Targów Sukienek już 14 października w Znajomi Znajomych.

Na miejscu znajdziecie:

- sukienki na każdą okazję

- sukienki niedostępne na sklepowych półkach

- sukienki idealne na jesień i zimę

- do pracy i biura

- na spotkanie z przyjaciółką

- na imprezę

- na sportowo

Nie może was tam zabraknąć!

Gdzie: Znajomi Znajomych

Kiedy: niedziela, godz. 12

Wstęp: darmowy