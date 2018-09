WARSZAWA IMPREZY 28-30 września. Co robić w weekend w Warszawie? Polecamy najciekawsze wydarzenia

Piątek-niedziela: Kręgle w Hulakula

Jesienna aura nie sprzyja ćwiczeniom na plenerowej siłowni czy przebieżkom w parku, dlatego warto zainteresować się nieco inną dyscypliną sportu jaką jest bowling sportowy. Gra w kręgle to idealny sposób na rozruszanie wielu partii ciała, m.in. barków, nadgarstków czy nóg. Nie jest to skomplikowana dyscyplina, dlatego polecana jest dla dzieci już od 6 roku życia, a specjalnie przystosowane tory z bocznymi bandami zdecydowanie ułatwiają im grę. Obecnie, kręgle są bardzo popularne jako sposób spędzania czasu ze znajomymi. Jednym z miejsc, gdzie świetnie spędzicie czas zgłębiając tajniki tej gry jest Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta, gdzie połączycie rozgrywkę na torze z rodzinnym obiadem lub z wieczorną imprezą w gronie przyjaciół.

Gdzie? Jagiellońska 82b

Kiedy? cały weekend

Wstęp: od 30 zł

Sobota-niedziela: Warszawski Festiwal Konesera

Zabytkowa wytwórnia wódek w sercu Starej Pragi wraca na mapę stolicy w energetycznej, lifestylowej odsłonie. Z okazji otwarcia placu Konesera odbędzie się dwudniowy Warszawski Festiwal Konesera. Eventy, jedzenie, moda, design, sztuka i wyjątkowa przestrzeń miejska. Wystąpią przed wami m.in. Krzysztof Zalewski, Jazz Band Młynarski-Masecki czy Hańba.

Więcej o tym wydarzeniu w naszym artykule.

Gdzie? Plac Konesera 2

Kiedy? sobota-niedziela

Wstęp: wolny

Sobota-niedziela: Targi rzeczy wyszukanych

Jesień to idealny czas na popisy modowe. Koszule ze zdobieniami, taliowane spodnie, klasyczne płaszcze czy kresze. Szaliki, czapki i wiele innych znajdziecie podczas nadchodzących Targów Rzeczy Wyszukanych. Do tego rękodzieło, polska produkcja, starocia, meble, książki czy płyty winylowe. Ponad 40 wystawców z całej Polski pojawi się w jednym miejscu na ZOO Market już 29 i 30 września.

Gdzie? ZOO Market

Kiedy? sobota i niedziela, godz. 10

Wstęp: wolny

Sobota-niedziela: 22. Festiwal Nauki Warszawa

Program spotkań 22 festiwalu nauki podzielony jest na Debaty główne, spotkania klubów dyskusyjnych, spotkania weekendowe oraz wieczorne spotkania z nauką. Dodatkowo, zarejestrowane w ramach festiwalu szkoły mogą uczestniczyć specjalnie organizowanych lekcjach.

Wydarzenia odbywać się będą w różnych miejscach Warszawy. Swoje mury dla odwiedzających festiwal otworzą największe stołeczne uczelnie, między innymi: SGH, SWPS, UKSW, PAN, Politechnika Warszawska, warszawskie ASP, Archiwum Państwowe, UW czy Biblioteka Uniwersytecka.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: http://festiwalnauki.edu.pl/

Kiedy: 28-30 września

Wstęp: bezpłatny

Sobota-niedziela: Warsaw Judo Open

W najbliższy weekend, 29 i 30 września na Torwarze odbędzie się „Warsaw Judo Open”, będący największym w Polsce i jednym z największych w Europie turniejów judo. W turnieju wystartuje około 1700-1800 zawodników z 33-34 państw w wieku 13 - 20 lat.

Gdzie? Torwar

Kiedy? sobota, niedziela

Piątek-sobota: Wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Od organizatorów:

"Zapraszamy na wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich. Na spacerze tym skupimy się przede wszystkim na mniej znanych miejscach Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera, gdyż często nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Opowiemy o ich tajemnicach i sekretach. Moc wrażeń gwarantowana! Aby nikt nie umarł ze strachu, w czasie spaceru będziemy też serwować humor oraz anegdoty."

Gdzie? Łazienki Królewskie

Kiedy? piątek - sobota, godz. 19.30

Wstęp: wolny

Sobota-niedziela: Urodziny Hali Gwardii

Hala Gwardii w nowej odsłonie istnieje już od roku. Z okazji pierwszych urodzin odświeżonej aranżacji obiektu, w Hali Gwardii odbędzie się szereg wydarzeń nawiązujących do historycznej przeszłości hali oraz obecnego przeznaczenia ponad 100-letniej budowli. Nie zabraknie więc aktywności bokserskich oraz wrażeń kulinarnych. Pełny program wydarzenia dostępny jest w oficjalnych mediach społecznościowych Hali Gwardii. Możemy zdradzić, że na uczestników czekają pokazy filmowe, gotowanie, czy pokazy bokserskie.

Gdzie? Hala Gwardii

Kiedy? sobota-niedziela

Wstęp: wolny

Piątek: Mecz Legii

W 10. kolejce LOTTO Ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa podejmą na własnym stadionie drużynę Arki Gdynia. - Czas zrewanżować się za przegrany Superpuchar Polski i dopisać kolejne trzy cenne punkty w ligowej tabeli – czytamy na stronie wydarzenia.

Gdzie? Stadion Legii, ul. Łazienkowska 3

Kiedy? piątek, godz. 20.30

Wstęp: od 30 zł

Sobota: T-Mobile Electronic Beats Festival

Już 29 września w Teatrze Nowym w Warszawie w ramach T-Mobile Electronic Beats Festival wystąpią Justice ze swoim DJ setem! Tego wieczoru zagrają także Maribou State, Meute i wszystkie gwiazdy akcji POWROTY – na jednej scenie!

W akcję POWROTNY zaangażowani są m.in. tacy artyści jak: Nosowska, Zamilska, Kayah czy Kękę.

Gdzie? Nowy Teatr

Kiedy? sobota, godz. 19

Wstęp: cena regularna - 86 zł

Sobota: Noc wieżowców 2018

Noc Wieżowców 2018 to wydarzenie skierowane przede wszystkim do miłośników fotografowania. To okazja, aby uchwycić w obiektywie panoramę Warszawy z perspektywy, którą nie każdy może się pochwalić, a także szansa, aby zwiedzić miejsca niedostępne na co dzień.

W tym roku będzie można dostać się na:

- Cosmopolita

- Eurocentrum Office Complex

- Intercontinental Warszawa

- Intraco

- Ilmet

- Generation Park

- Novotel

- Rondo 1

- Warsaw Spire

- Prosta Tower

- Warsaw Trade Tower

- Złota 44

- Holiday Inn Warsaw City Centre

- Hotel Europejski

- Leonardo Royal Hotel Warsaw (JM Tower)

- Westin

- Błękitny Wieżowiec

Gdzie? wiele miejsc

Kiedy? sobota, od godz. 18 do 23.59

Wstęp: darmowy/7,5zł

Piątek: Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej

W ramach cyklu "Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej" w najbliższy piątek odbędzie się już ostatnia projekcja w tym roku. Tym razem wyświetlą film pt. "Moje wielkie greckie wesele". Start seansu jak zawsze o godzinie 20.

Gdzie? Galeria Północna

Kiedy? piątek, godz. 20

Wstęp: darmowy

Piątek: Inauguracja Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier

W najbliższy piątek, 28 września rozpocznie się kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. WFKBB jest cyklem bezpłatnych wydarzeń dostępnych dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, sytuację rodzinną czy materialną lub rodzaj i stopień niepełnosprawności. W festiwal angażują się kina, teatry, galerie oraz muzea. Ponadto organizatorzy festiwalu zapewnili wiele innych wydarzeń – warsztatów, spotkań czy spacerów.

Pełny program Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier dostępny jest pod adresem

Kiedy? piątek

Wstęp: darmowy

Piątek: Joga na trawie Pola Mokotowskiego

Wystarczy się wygodnie ubrać, wziąć ze sobą matę do jogi i pozytywne nastawienie. Kiedy to wszystko się odhaczy, można wziąć udział w jodze na trawie. Zbiórka jak zawsze o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika. Ćwiczenia odbywają się niedaleko tego miejsca.

Gdzie? Pomnik Jazdy Polskiej

Kiedy? piątek, godz. 17

Wstęp: darmowy

Piątek: Darmowa Zumba-Fitness

Jak w każdy piątek, tak i w ten ostatni września, od godz. 19 do godz. 20.30 na hali sportowej liceum odbywają się darmowe zajęcia z zumby. Są całkowicie bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Wystarczy przyjść w odpowiednie miejsce o odpowiedniej porze.

Gdzie? 1 LO im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15

Kiedy? piątek, godz. 19-20.30

Wstęp: darmowy

Sobota: Warszawski korowód poloneza

Od organizatorów:

„Warszawski Korowód Poloneza to wydarzenie organizowane w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie odbędzie się na pl. Teatralnym, na którym zostaną zorganizowane warsztaty taneczne dla wszystkich uczestników.

Podczas warsztatów przybyli będą mogli nauczyć się podstawowych kroków naszego narodowego tańca. Tuż po warsztatach uczestnicy przy dźwiękach poloneza wyruszą w Korowodzie ulicami Warszawy, aż do pl. Teatralnego. Na zakończenie, na placu zostanie odtańczony finalny polonez.”

Gdzie? plac Teatralny

Kiedy? sobota, godz. 13.30

Wstęp: wolny

Sobota: 9. bieg wegański

Dlaczego nie promować weganizmu lub wartości związanych z troską o otaczające nas środowisko, poprzez wydarzenie sportowe? W sobotę w Warszawie odbędzie się 9. Bieg Wegański. Uczestnicy pokonają dystans 5km. Oprócz tego odbędzie się także targ wegański.

Gdzie? Bulwar Jana Karskiego

Kiedy? sobota, od godz. 9.30. Bieg o godz. 11.

Wstęp: na targ wolny

Sobota: Targ Śniadaniowy na Żoliborzu

Do 29 września przy al. Wojska Polskiego 4 będzie można zjeść przysmaki z całego świata, posłuchać muzyki na żywo, a także odpocząć w przyjemnej atmosferze.

Na miejscu czekają na was: szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców, oferta posiłków i dań serwowanych na miejscu od kuchni świata po domową kuchnię i kreatywne potrawy przygotowywanie z sercem przez prawdziwych pasjonatów, jadalnie na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, moc atrakcji jak zajęcia sportowe, weekendy tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania z organizacjami zajmującymi się świadomym i zdrowym stylem życia, warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, ceramiczne, teatralne, kulinarne, wypożyczalnia kocyków, leżaki, hamaki, woda dla czworonogów i muzyka grana na żywo.

Gdzie: al. Wojska Polskiego 4

Kiedy: sobota, 22 września

Wstęp: darmowy

Sobota: Koncert Mandaryny

W najbliższą sobotę, czyli 29 września w GLAM CLUB wystąpi… Mandaryna. Piosenkarka wraca z nowym materiałem, po bardzo długiej przerwie.

Gdzie? Glam Club

Kiedy? sobota, godz. 22

Sobota: Koncert zespołu PERFECT

Od organizatora:

„Perfect – kultowy, polski zespół rockowy, istniejący na rynku muzycznym od 1980 roku. Ogromną popularnością cieszył się już praktycznie od początku swojej działalności.

Z tego okresu pochodzą największe przeboje grupy: Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą, Ale wkoło jest wesoło, Niewiele ci mogę dać, Autobiografia. Po kilkuletniej przerwie, w 1993 roku zespół reaktywował się i działa do dziś odnosząc kolejne sukcesy.”

Gdzie: Amfiteatr Sowińskiego

Kiedy: sobota

Wstęp: darmowy

Sobota: Europejska Noc Sportu

Od organizatora:

„W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu na PGE Narodowym będzie można bezpłatnie wziąć udział w rodzinnym wydarzeniu sportowym. W sobotę 29 września o godzinie 16.00 zapraszamy na Europejską Noc Sportu #BeActive - czeka na was wiele atrakcji.

Dzieci i dorośli będą mogli spróbować skoku o tyczce oraz innych dyscyplin lekkoatletycznych. Najmłodsze dzieci będzie można przekazać pod opiekę specjalistów do strefy malucha przygotowanej właśnie na tę okoliczność. Natomiast starsze zaprosimy do strefy z dmuchanymi zjeżdżalniami, suchymi basenami i planszami do gier zespołowych.”

Gdzie: PGE Narodowy

Kiedy: sobota, godz. 16

Wstęp: darmowy

Niedziela: 40. PZU Maraton Warszawski

W niedzielę, 30 września Maraton Warszawski obchodzi swoje CZTERDZIESTE urodziny! - Nieprzerwanie od 1979 roku ulicami Warszawy przebiegają ci, dla których nie ma „nie mogę”, najważniejszy jest cel, czyli dotarcie do mety. Dołączcie do nas i świętujcie razem z nami jubileuszową odsłonę Wielkiego Biegu – czytamy na stronie wydarzenia. Pakiety od 200 zł.

Jeśli nie biegniesz, zawsze możesz przyjść i kibicować uczestnikom.

Niedziela: 59. sezon Koncertów Chopinowskich

Trwa 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00.

W najbliższą niedzielę usłyszycie: godz. 12 - Piotr Latoszyński, godz. 16 - Serhij Hryhorenko

Gdzie: Łazienki Królewskie

Kiedy: niedziela, 30 września

Wstęp: darmowy

Niedziela: Targ Śniadaniowy na Mokotowie

Nie macie pomysłu na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi czy drugą połówką? Wybierzcie się zatem na Targ Śniadaniowy. Jest to idealna okazja, aby porozmawiać i przy okazji zjeść coś dobrego.

Tradycyjnie czekać na was będzie szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców: warzywa, owoce, nabiał, wędliny, sery, kuchnia dla wegetarian, wegan i mięsożerców, produkty bez glutenu. Wypieki na słodko i wytrawnie, produkty sezonowe, wiele dobrego jedzenia i produktów spożywczych z różnych części świata. Oprócz tego, plac zabaw, warsztaty i wiele dobrej zabawy.

Gdzie: Skwer Grupy AK Granat (róg ul. Puławskiej i Woronicza)

Kiedy: 30 września, godz. 10-17

Wstęp: darmowy

Niedziela: Wyprzedaż garażowa w Dolince Służewieckiej

Od organizatora:

„Wyprzedaż Garażowa, czyli raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzonych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej.”

Gdzie: Bez Słowa, ul. Fosa 3

Kiedy: 30 września, godz. 12-16

Wstęp: darmowy