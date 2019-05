Warszawa Imprezy 3-5 maja. Majówka 2019 - Dzień Gwiezdnych Wojen, Defilada i nowy Park Fontann. Polecamy najlepsze wydarzenia

Warszawa imprezy 3-5 maja 2019. Szukacie pomysłu na długi weekend majowy w Warszawie? Przygotowaliśmy dla was ponad 20 najlepszych wydarzeń od piątku do niedzieli. Kliknij w zdjęcie lub otwórz galerię, aby przejść do przeglądu wydarzeń na weekend 3-5 maja 2019.