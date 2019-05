Warszawa Imprezy 3-5 maja. Majówka 2019 - Dzień Gwiezdnych Wojen, Defilada i nowy Park Fontann. Polecamy najlepsze wydarzenia

Star Wars Artistic Team (SWAT) zaprasza na niezapomnianą przygodę podczas kolejnej imprezy z cyklu Star Wars Day. Zapraszamy 4 maja do Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie w godz. 12:00-19:00 (wejście otwieramy o godz. 11:38). Z okazji Star Wars Day fani Star Wars na całym świecie jednoczą się pod hasłem „May the Forth be with You”, czyli „Niech maj będzie z Tobą” (wolne tłumaczenie). Tego dnia Fort Sokolnickiego zmieni się nie do poznania, prezentując najróżniejsze krainy ze świata odległej galaktyki. Każdy fan Star Wars znajdzie tutaj coś dla siebie. Tegoroczna edycja w znaczniej mierze poświęcona będzie dwudziestoleciu LEGO Star Wars. Z tej okazji szykujemy kilka niespodzianek. W Forcie znajdą się m.in. niezwykłe makiety i droidy oraz postacie z filmów, gier oraz książek Star Wars! Do dyspozycji gości będą sale tematyczne, nawiązujące do scenerii ze świata Star Wars. Niezwykła wystawa LEGO Star Wars przygotowana przez fanów klocków LEGO i Star Wars. Stoły z grami planszowymi Star Wars. I jak zawsze atrakcje takie jak: Szkolenie Padawanów - multimedialne show na scenie z nauką władania mieczem świetlnym dla młodych fanów Star Wars. Dedykowana sala z klockami LEGO Star Wars tylko do waszej dyspozycji. Komnata równowagi mocy, a w niej m.in. - zadania mistrza Yody w posługiwaniu się Mocą. Każdy będzie mógł poruszać przedmiotami za pomocą siły woli. Konkursy – konkursy wiedzy i inne zabawy. Po raz pierwszy u nas gry planszowe z odległej galaktyki. Konsole Xbox One z grami Star Wars. Sektor wystawowy – gadżety z odległej galaktyki. Nagrody - nie tylko w konkursach oraz niespodzianki z odległej galaktyki! Każdy z uczestników będzie mógł bezpłatnie odebrać przy wyjściu gadżet Star Wars! Moc atrakcji czeka na Was 4 maja 2018 w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Start o godzinie 12:00! Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego – ul. Stefana Czarnieckiego 51, 01-541 Warszawa.

