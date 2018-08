Warszawa, imprezy 31 sierpnia - 2 września 2018. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend

1. PIĄTEK: Koncert Justyna Steczkowska & Orkiestra Cygańska

Justyna Steczkowska wraz z Orkiestrą Cygańską zagra w Teatrze Roma. Podczas show na scenie pojawi się łącznie 20 osób. Poza niesamowitym głosem wokalistki, uczestnicy koncertu zobaczą grę świateł i ciekawą scenografię. Jak piszą organizatorzy – Justyna Steczkowska przeobrazi się w cygańską famme fatale, która zabierze widownię do zaczarowanej wioski romskich dźwięków i kolorów.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Teatr Roma

BILETY: od 89pln

2. PIĄTEK: KINO KĘPA na dachu - "Toni Erdmann"

W piątek na dachu Promu Kultury Saska Kępa odbędzie się pokaz filmowy. Miłośnicy kina będą mieli okazję zobaczyć niemiecki komediodramat zatytułowany "Toni Erdmann". Za reżyserię dzieła odpowiada Maren Ade. Film otrzymał 5 Europejskich Nagród Filmowych i nominacja do Oskara dla Najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

W przypadku złych warunków atmosferycznych, pokaz zostanie przeniesiony do pomieszczenia Promu Kultury Saska Kępa

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: PROM Kultury Saska Kępa

BILETY: 15pln

3. PIĄTEK Melanż na zakończenie wakacji w Remoncie

Klub Remont to miejsce doskonale znane warszawskim klubowiczom. Z okazji zakończenia wakacji w Remoncie odbędzie się wyjątkowa impreza. Wśród atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy są między innymi opaski fluorescencyjne, mnóstwo promocji na barze, słodkie niespodzianki oraz konfetti. Podczas wydarzenia pracować będzie dwóch fotografów, więc uczestnicy imprezy mogą liczyć na świetne zdjęcia, na których utrwalą ostatnie chwile wakacji. Za oprawę muzyczną odpowiadają Sonic System i DJ Skorp.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Klub Remont

BILETY: 20pln w przedsprzedaży / 25-30pln w dniu imprezy

4. PIĄTEK Back To The 80's w Hydrozagadce

W Hydrozagadce szykują muzyczną podróż w czasie do lat osiemdziesiątych. To impreza dla wszystkich, których nudzą współczesne hity serwowane przez popularne rozgłośnie radiowe. W repertuarze nie zabraknie takich wykonawców jak Abba, Depeche Mode, Bon Jovi, Michael Jackson czy Modern Talking. Wszyscy, którzy chcą zapewnić sobie tańszą lub darmową wejściówkę, powinni wziąć udział w facebookowym wydarzeniu imprezy. Osoby, które to zrobią, do godziny 23 wejdą na imprezę za darmo, a po godzinie 23 zapłacą za wejście 10 zł. Pozostałe osoby będą musiały zapłacić 15 złotych.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Hydrozagadka

BILETY: 0/10/15pln

5. PIĄTEK: Darmowa zumba fitness

Jak w każdy piątek i w ten ostatni sierpnia od 19:00 do 20:30 na hali sportowej liceum odbywają się darmowe zajęcia z zumby. Są całkowicie bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Wystarczy przyjść w odpowiednie miejsce o odpowiedniej porze.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: 1 LO im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15

BILETY: wstęp bezpłatny

6. PIĄTEK: 80's/90's Party w VooDoo ClubVooDoo Club, czyli najbardziej przyjazna knajpa rockowa w Warszawie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Imprezę w stylu lat 80. i 90. poprowadzi DJ HIRO SZYMA. Wstęp za darmo dla osób, które wcześniej klikną, że biorą udział w wydarzeniu na facebooku. Śpieszcie się, bo jeśli tego nie zrobicie za wejście trzeba będzie zapłacić 10 zł.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: VooDoo Club

BILETY: 0/10pln

7. PIĄTEK: The Dumplings na zakończenie sezonu Pokoju Na Lato

Czwarty sezon Pokoju Na Lato dobiega końca. Z tej okazji na scenie wystąpi znany i lubiany zespół The Dumplings. Elektropopowy duet zacznie swój występ o 20:00, ale warto przyjść wcześniej, aby zająć odpowiednie miejsca. Nie ma możliwości rezerwacji.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Pokój na Lato

BILETY: wstęp bezpłatny

8. PIĄTEK: Filmowe wakacje w Świcie

Od 20 lipca trwa cykl pokazów filmów i seriali w Domu Kultury Świt. W ich ramach widzowie mogli za darmo obejrzeć kilkadziesiąt pozycji. Jak wszystko co dobre i ten przegląd dobiega końca. Ostatnia projekcja odbędzie się w piątek o godzinie 17:00. Z powodów licencyjnych organizatorzy nie mogli podać tytułu produkcji jaka będzie wyświetlana, ale należy ona do sekcji Kultowe Seriale.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Dom Kultury Świt

BILETY: wstęp bezpłatny

9. PIĄTEK: Joga na trawie Pola Mokotowskiego

Wystarczy się wygodnie ubrać, wziąć ze sobą matę do jogi i pozytywne nastawienie. Kiedy to wszystko się odhaczy, można wziąć udział w jodze na trawie. Zbiórka jak zawsze o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika. Ćwiczenia odbywają się niedaleko tego miejsca.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Pomnik Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika

BILETY: wstęp bezpłatny

10. PIĄTEK: Stand Up w Resorcie

Od organizatora:

Tym razem w Resorcie Komedii wystąpią dla was Jasiek Borkowski i Cezary Ponttefski

Jasiek Borkowski - Najbardziej charakterystyczny standuper w Polsce, prawdziwy sawant komedii, człowiek, którego umysł działa w obszarach kwantowych. Ma za sobą występy telewizyjne w Comedy Central, TVP2, TVNie i tysiące oddanych fanów. Jego styl to niepowtarzalna mieszanka szczerej zadumy nad światem i anegdot, w którym codzienne sytuacje eksplodują prawdziwe wykwity szaleństwa. Humor zdecydowanie nie dla oceniających po pozorach, a nawet po ozorach (cielęcych).

Cezary Ponttefski - człowiek, o którym nie sposób powiedzieć kiedy przekroczył barierę żartu. Nieco przygaszony, co może zmylić ludzi, którzy pozwolą sobie na myślenie, że to będzie powolna komedia. Nic z tych rzeczy, umysł przy nim musi pozostawać bez ustanku na najwyższych obrotach.

Wydarzenie tylko dla osób dorosłych!

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Klubokawiarnia Resort

BILETY: 29pln

11. PIĄTEK: Slow Market na Placu Zabaw

Od organizatora:

Slow Market to wielokulturowy targ kulinarny, na którym będziecie mogli poznać smaki z całego świata - wystawcy są dobrani tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na Slow Markecie, spotykają się foodie blogerzy, amatorzy gotowania i doświadczeni restauratorzy, serwujący najlepsze smakołyki, na zimno, na gorąco, słono i słodko. To wszystko na świeżym powietrzu, z dala od zgiełku ulicy, w atmosferze nadwiślańskiego relaksu i zabawy.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: Plac Zabaw, Wybrzeże Kościuszkowskie 12

BILETY: wstęp bezpłatny

12. SOBOTA: Wieczorny 5. Półmaraton Praski

W najbliższy weekend odbędzie się nocny bieg ulicami Pragi. Trasa - zgodnie z nazwą imprezy - przebiegać będzie po prawej stronie Wisły. Start usytuowany będzie na oświetlonych błoniach Stadionu Narodowego. Biegacze pobiegną m.in. ul. Grochowską, przez rondo Wiatraczna, al. Waszyngtona, ul. Francuską i Zwycięzców, po czym Saską i Egipską udadzą się na Gocław. Przebiegną m.in. obok jeziora Balaton, przez ul. gen. Fieldorfa na Wał Miedzeszyński, a ostatnie kilometry to klimaty warszawskiej Pragi. Meta oraz miasteczko biegowe będą zlokalizowane na błoniach PGE Narodowego. Uczestnicy biegu na 5 km zrobią mniejszą pętlę praskimi uliczkami w okolicach Narodowego.

Półmaraton wystartuje 1 września o godz. 20.30, a bieg na dystansie 5 km - godzinę wcześniej.

KIEDY: 1.09.2018

GDZIE: PRAGA

OPŁATA DLA UCZESTNIKÓW: – dla pierwszych 6000 Uczestników – 99 zł / powyżej 6000 Uczestników – 119 zł / powyżej 9000 Uczestników – 129 zł

13. SOBOTA: Festiwal Indyjski

W sobotę będzie można delektować się smakami aromatycznej kuchni indyjskiej zaserwowanej przez przeróżne restauracje mieszczące się w Warszawie i okolicach. Na jeden dzień będzie można przenieść się do Indii i wspólnie delektować smakami tej niezwykle aromatycznej kuchni. Uczestnicy skosztują pysznego curry, pakory czy chlebków naan. W menu znajdą się też Mango Lassi, kurczak Tikka Masala, kurczak Tandori czy Aloo Gobi.

KIEDY: 1.09.2018

GDZIE: Bulwar Floty Wiślanej, Pomost 511 / Cud nad Wisłą

BILETY: wstęp bezpłatny

14. SOBOTA: Capoeira nad Wisłą

Weekendowe poranki warto wykorzystać na ćwiczenia, a dla odmiany i wprowadzenia rozmaitości może to być capoeira. To jedyna sztuka walki, która łączy w sobie elementy samoobrony, tańca i akrobatyki. Stale modernizowana przez swoich mistrzów, od czasów szesnastowiecznej Brazylii zdołała doskonale dopasować się do czasów współczesnych.

Wymagania - uczestnicy powinni mieć na sobie długie spodnie nie kępujące ruchów, koszulkę i sportowe buty

KIEDY: 1.09.2018

GDZIE: Bulwar Floty Wiślanej, Pomost 511

BILETY: wstęp bezpłatny

15. SOBOTA: Targ Śniadaniowy na Żoliborzu

W sobotę przy al. Wojska Polskiego 4 będzie można zjeść przysmaki z całego świata, posłuchać muzyki na żywo, a także odpocząć w przyjemnej atmosferze.

Na miejscu czekają na was: szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców, oferta posiłków i dań serwowanych na miejscu od kuchni świata po domową kuchnię i kreatywne potrawy przygotowywanie z sercem przez prawdziwych pasjonatów, jadalnie na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, moc atrakcji jak zajęcia sportowe, weekendy tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania z organizacjami zajmującymi się świadomym i zdrowym stylem życia, warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, ceramiczne, teatralne, kulinarne), wypożyczalnia kocyków, leżaki, hamaki, woda dla czworonogów i muzyka grana na żywo!

KIEDY: 1.09.2018

GDZIE: al. Wojska Polskiego 4

BILETY: wstęp bezpłatny

16. NIEDZIELA: 59. sezon Koncertów Chopinowskich

Trwa 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00.

Podczas 59. sezonu Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich wystąpi w sumie 42 pianistów. Są to zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodzi, uzdolnieni muzycy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. To właśnie dzięki występom wybitnych pianistów oraz urokliwej scenerii Łazienek Królewskich Koncerty Chopinowskie zyskały miano kulturalnej wizytówki stolicy.

W najbliższą niedzielę zagrają: godz. 12.00 - Bronisława Kawalla, godz. 16.00 - Dmitrij Szyszkin

KIEDY: 2.09.2019

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny

17. NIEDZIELA: Zumba Friend-z w LaPlaya

Chcecie poczuć upalny, latynoski klimat w samym centrum stolicy? LaPlaya zaprasza na darmowe zajęcia zumby w każdą niedzielę o godz. 15:00. Plaża, gorące rytmy, taniec i fitness - nie ma lepszego sposobu na spędzenie niedzielnego popołudnia.

KIEDY: 2.09.2018

GDZIE: La Playa

BILETY: wstęp bezpłatny

18. NIEDZIELA: Targ Śniadaniowy na Mokotowie

Od organizatora:

Tradycyjnie czekać na Was będą:

- szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców:

warzywa, owoce, nabiał, wędliny, sery, kuchnia dla wegetarian, wegan i mięsożerców. Produkty bez glutenu. Zawsze produkty tradycyjne i regionalne kuchni polskiej. Wypieki na słodko i wytrawnie, produkty sezonowe, wiele dobrego jedzenia i produktów spożywczych z różnych części świata

- oferta posiłków i dań serwowanych na miejscu od kuchni świata po domową kuchnię i kreatywne potrawy przygotowywanie z sercem przez prawdziwych pasjonatów

- jadalnie na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni

- moc atrakcji jak zajęcia sportowe, weekendy tematyczne

- działalność edukacyjna realizowana po przez warsztaty tematyczne, spotkania z organizacjami zajmującymi się świadomym i zdrowym stylem życia, warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, kulinarne)

- plac zabaw dla dzieci

- wypożyczalnia kocyków

- urządzenia audio od Sony

KIEDY: 2.09.2018

GDZIE: Skwer AK Granat

BILETY: wstęp bezpłatny

19. NIEDZIELA: Piknik Wegański

Dla wszystkich miłośników kuchni wegańskiej będzie to doskonała okazja na spróbowanie swoich ulubionych, a także nowych potraw. Kremowe hummusy w różnych smakach, domowe pierogi z oryginalnymi farszami, soczyste wegańskie burgery, a na deser wegańskie lody, turecka baklawa i wypieki z sezonowymi owocami to tylko niektóre potrawy, których będzie można skosztować podczas Wegańskiego Pikniku.

KIEDY: 2.09.2018

GDZIE: Iskra Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

20. NIEDZIELA: Lekcja tanga argentyńskiego w Klubokawiarni Kicia Kocia

Oto niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się podstaw tanga argentyńskiego. Warsztaty zakończą się pokazem instruktorów otwartej rok temu szkoły tanga El Navegador.

KIEDY: 2 września, 18:00

GDZIE: Klubokawiarnia Kicia Kocia

BILETY: wstęp bezpłatny