WARSZAWA IMPREZY 7-9 września. Co robić w weekend w Warszawie? Polecamy najciekawsze wydarzenia

1. Sobota-niedziela: Dni Wilanowa 2018

W najbliższy weekend, czyli 8 i 9 września odbędą się Dni Wilanowa. Będzie coś dla miłośników sportu i zdrowego trybu życia, przyjaciół czworonogów, zainteresowanych samorozwojem czy tańcem. Nie zabraknie także wrażeń dla najmłodszych. Zwieńczeniem każdego dnia będą wieczorne koncerty, na których wystąpią tacy artyści jak: Ewa Farna, Sarsa, Margaret, Blue Cafe, Zakopower, Mateusz Mijał i Liber, a także Stanisława Celińska.

Szczegółowy harmonogram na stronie www.wilanow.pl

Co: Dni Wilanowa 2018

Gdzie: Dzielnica Wilanów

Kiedy: sobota-niedziela, 8-9 września

Wstęp: wolny

2. Piątek-niedziela: Wawa Design Festiwal 2018

W dniach 7–11 września odbędzie się szósta edycja WAWA DESIGN FESTIWAL.

W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem 100 POLSKICH. Miejscami ekspozycji wystaw, spotkań z twórcami dobrego designu są w tym roku: tradycyjnie Soho Factory (Warszawa, ul. Mińska 25) i powstałe na warszawskiej Pradze Centrum Kreatywności (Warszawa, ul. Targowa 56).

- Wystaw, prezentacje, wykłady i warsztaty posłużą prezentacji polskiego wzornictwa, szczególnie na pracach młodych projektantów oraz na historii wzornictwa polskiego szkła użytkowego. Podczas tegorocznej edycji startujemy ze Strefą Fashion Design – czytamy na stronie wydarzenia.

Więcej o Wawa Design Festiwal 2018 na stronie: wawadesign.eu

Co: Wawa Design Festiwal

Gdzie: Soho Factory i Centrum Kreatywności

Kiedy: 7-11 września

Wstęp: w zależności od wydarzenia

3. Sobota-niedziela: Ekopiknik 2018

W niedzielę, 9 września Multimedialny Park Fontann zamieni się w Ekopiknik! Jest to wydarzenie skierowane do całych rodzin. Każdy, niezależnie od wieku znajdzie tam coś dla siebie. Wśród warsztatów m.in. kulinarne, renowacji mebli, naprawy komputerów, kompostowania, krawieckie czy tworzenia ekozabawek. Ponadto konkursy z nagrodami i potańcówka przy muzyce na żywo.

Start o godz. 10.

Co: Ekopiknik

Gdzie: Multimedialny Park Fontann

Kiedy: sobota-niedziela, 8-9 września

Wstęp: darmowy

4. Piątek-niedziela: Slow Market nad Wisłą

Slow Market to wielokulturowy targ kulinarny, na którym będziecie mogli poznać smaki z całego świata.

Więcej informacji o Slow Markecie znajdziecie w naszym artykule:

Co: Slow Market

Gdzie: Bulwar Flotylli Wiślanej

Kiedy: piątek-niedziela, 7-9 września

Wstęp: wolny

5. Sobota-niedziela: Amp Futbol Cup 2018

Amp Futbol to piłkarska dyscyplina sportowa, w której graczami są osoby niepełnosprawne – po amputacji nogi. W przeciwieństwie do oficjalnej drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski, piłkarze Amp Futbolu odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Biało-czerwoni, czyli medaliści ostatnich Mistrzostw Europy, zmierzą się w Warszawie reprezentacjami Rosji – mistrzowie świata, Anglii – wicemistrzowie Europy oraz Włoch, Ukrainy i Holandii.

Rozgrywkom towarzyszyć będą takie atrakcje jak mini turnieje piłkarskie, dmuchańce, konkursy z nagrodami, spotkania ze znanymi piłkarzami i trenerami oraz mecz piłkarskich gwiazd rozegrany przed wielkim finałem turnieju.

Start o godz. 11.

Co: Amp Futbol Cup 2018

Gdzie: Stadion przy ulicy Obrońców Tobruku

Kiedy: sobota-niedziela, 8-9 września

Wstęp: wolny

6. Sobota-niedziela: Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych

W sobotę i niedzielę w Hali Gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, odbędzie się kolejna Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.

Start o godz. 10.

Co: Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych

Gdzie: AWF

Kiedy: sobota i niedziela, 8 i 9 września

7. Sobota-niedziela: TARGI Rzeczy Wyszukanych

W sobotę i niedzielę w ZOO Markecie odbędą się Targi Rzeczy Wyszukanych. Wystawcy z całej polski, vintage, antyki, starocie, bibeloty, płyty winylowe i książki. Rękodzieło, design, obrazy, grafiki, rzeźba. Prace młodych zdolnych z Akademii Sztuk Pięknych. Meble, wyposażenie do domu i ogrodu. Wszystko czego tylko dusza zapragnie! Raj dla poszukiwaczy unikalnych rzeczy.

Start o godz. 10.

Co: Targ Rzeczy Wyszukanych

Gdzie: ZOO Market

Kiedy: sobota i niedziela, 8 i 9 września

Wstęp: wolny

8. Piątek: Zalewski Śpiewa Niemena

Krzysztof Zalewski to artysta, o którym w mediach jest teraz bardzo głośno. Jego projekt „Zalewski śpiewa Niemena”, już niedługo ponownie zabrzmi na żywo. Wiosenna trasa koncertowa okazała się ogromnym sukcesem. Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a publiczność za każdym razem była zachwycona i urzeczona niezwykłą atmosferą. Dzięki tak dużej popularności trasy, organizatorzy postanowili przygotować drugą odsłonę.

Pomysł z wykonaniem muzyki Czesława Niemena narodził się w ubiegłym roku w Jarocinie. Organizatorzy kultowego festiwalu postanowili uczcić dwie rocznice - pół wieku od premiery płyty "Dziwny jest ten świat" oraz 30- lecie występu Czesława Niemena na jarocińskim festiwalu.

Druga odsłona trasy to wyjątkowa okazja, by ponownie posłuchać na żywo kultowych utworów Niemena w niezwykle interesującej odsłonie. Co więcej, chórki robią utalentowane, znane z zespołu Sistars siostry Przybysz – Natalia i Paulina.

W Warszawie koncerty odbędą się 7 i 10 września w Teatrze Muzycznym Roma. Bilety zostały już wyprzedane, ale nadal można odkupić je od osób, które z różnych przyczyn nie mogą wybrać się na koncert.

Kto: Krzysztof Zalewski

Gdzie: Teatr Muzyczny ROMA

Kiedy: piątek i poniedziałek, 7 i 10 września

Wstęp: od 99 zł

9. Piątek: Koncert The Pineapple Thief

The Pineapple Thief to indie/post-progrockowy zespół z Wielkiej Brytanii. Na deskach Progresji wystąpi dla swoich fanów 7 września. Jest to muzyczne dziecko frontmana Bruce’a Soorda, który stworzył ten projekt w 1999 roku. Podczas zbliżającej się trasy zespół zagra w całości nowy album „Your Wilderness” oraz opracowane na nowo ulubione przez fanów utwory ze swojego katalogu. Na scenie towarzyszyć mu będą Gavin Harrison i gitarzysta Darran Charles (z grupy Godsticks).

Kto: The Pineapple Thief

Gdzie: Progresja

Kiedy: piątek, 7 września

Wstęp: od 99 zł.

10. Sobota: Bielański Bieg Dzika

W sobotę, 8 września odbędzie się III edycja Bielańskiego Biegu Dzika. Uczestnicy pobiegną na dystansie 5 i 10 km. Trasa biegów poprowadzona zostanie po alejkach Parku Młocińskiego. Alejki są szerokie, a płaski profil trasy służy robieniu dobrych wyników.

Pakiety kosztują od 25 zł.

Wszyscy chętni mogą wybrać się do Parku Młocińskiego, aby wspierać i kibicować uczestnikom.

Co: Bielański Bieg Dzika

Gdzie: Park Młociński

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: dla kibiców wstęp darmowy

11. Sobota: Święto Wisły

W sobotę, 8 września 2018 roku, po raz jedenasty w Warszawie odbędą się obchody Święta Wisły. Tegoroczna edycja nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczorna parada łodzi przepłynie w biało-czerwonych barwach, a jedną z głównych atrakcji będzie pokaz „Przejdziem Wisłę…”, czyli przejście slacklinerów po linie nad rzeką.

Więcej o Święcie Wisły w naszym artykule

Co: Święto Wisły

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: darmowy

12. Sobota: Targ Śniadaniowy na Żoliborzu

Do 29 września przy al. Wojska Polskiego 4 będzie można zjeść przysmaki z całego świata, posłuchać muzyki na żywo, a także odpocząć w przyjemnej atmosferze.

Na miejscu czekają na was: szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców, oferta posiłków i dań serwowanych na miejscu od kuchni świata po domową kuchnię i kreatywne potrawy przygotowywanie z sercem przez prawdziwych pasjonatów, jadalnie na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, moc atrakcji jak zajęcia sportowe, weekendy tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania z organizacjami zajmującymi się świadomym i zdrowym stylem życia, warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, ceramiczne, teatralne, kulinarne), wypożyczalnia kocyków, leżaki, hamaki, woda dla czworonogów i muzyka grana na żywo.

Start o godz. 9.

Co: Targ śniadaniowy

Gdzie: al. Wojska Polskiego 4

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: darmowy

13. Sobota: Pożegnanie lata w Ursusie

W sobotę w Parku Czechowickim odbędzie się wielka impreza plenerowa „Pożegnanie Lata 2018”. Na scenie wystąpią m.in. takie gwiazdy jak Alizée, czyli francuska piosenkarka i Lady Pank dobrze znany wszystkim Polakom. Dodatkowo atrakcje sportowo - rekreacyjne dla dzieci, stoiska gastronomiczne.

16.30 Joe Cocker - śpiewa Jacek Kawalec z Orkiestrą

18.30 Alizée

20.30 Lady Pank

Co: Pożegnanie Lata 2018

Gdzie: Park Czechowicki

Kiedy: sobota, 9 września

Wstęp: wolny

14. Sobota: Warszawski Dzień Kaligrafii

W tym roku odbędzie się druga edycja warszawskiego spotkania z kaligrafią. Wydarzenie nawiąże do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wykaligrafowane hasła będą niosły przekaz związany z tym świętem.

W harmonogramie imprezy przewidziano takie atrakcje jak wystawa prac warszawskich kaligrafów, konkursy z nagrodami, warsztaty kaligraficzne czy budowanie instalacji artystycznej.

Event kierowany jest zarówno do osób, które mieli już styczność z kaligrafią, jak i tych, którzy chcieliby sprawdzić się w tej dziedzinie.

Start o godz. 16.

Co: Warszawski Dzień Kaligrafii

Gdzie: Dom Kultury Śródmieście

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: wolny

15. Sobota: Koncert grupy XXANAXX

W sobotę w klubie Iskra Pole Mokotowskie wystąpi jeden z najważniejszych polskich zespołów ostatnich lat – xxanaxx. Po koncercie, jak zapowiadają organizatorzy, odbędzie się afterparty do rana. Start o godz. 20.

Kto: xxanaxx

Gdzie: Iskra Pole Mokotowskie

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: wolny

16. Sobota: Ursynowskie Potańcówki

Na Ursynowie odbywają się cyklicznie uwielbiane przez mieszkańców potańcówki. Kolejna odbędzie się w tę sobotę, czyli 8 września. Dla ursynowian imprezę poprowadzą DJ Myszon oraz Madame Czarnecka.

- DJ Myszon - rozpoznawalna twarz w Warszawie. Miłośnik i promotor muzyki rodem z lat 60’, 70’ oraz 90’. Madame Czarnecka - od dwudziestu lat gra do tańca na stołecznych parkietach - pionierka klubowych imprez tanecznych. Legenda warszawskiej sceny tanecznej – czytamy na stronie wydarzenia.

Potańcówkom będzie towarzyszyła nauka tańca oraz konkursy i animacje, a dla najmłodszych będzie czekał dmuchaniec.

Start o godz. 17.30.

Co: Potańcówka

Gdzie: Jezioro Zgorzała

Kiedy: sobota, 8 września

Wstęp: wolny

17. Niedziela: 59. sezon Koncertów Chopinowskich

Trwa 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00.

W najbliższą niedzielę usłyszycie: godz. 12 - Paweł Wakarecy, godz. 16 - Przemysław Lechowski

Co: Koncerty Chopinowskie

Gdzie: Łazienki Królewskie

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: darmowy

18. Niedziela: Targ Śniadaniowy na Mokotowie

Nie macie pomysłu na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi czy drugą połówką? Wybierzcie się zatem na Targ Śniadaniowy. Jest to idealna okazja, aby porozmawiać i przy okazji zjeść coś dobrego.

Tradycyjnie czekać na was będzie szeroki wybór wysokiej jakości produktów od najlepszych dostawców: warzywa, owoce, nabiał, wędliny, sery, kuchnia dla wegetarian, wegan i mięsożerców, produkty bez glutenu. Wypieki na słodko i wytrawnie, produkty sezonowe, wiele dobrego jedzenia i produktów spożywczych z różnych części świata. Oprócz tego, plac zabaw, warsztaty i wiele dobrej zabawy.

Na Mokotowie Targ Śniadaniowy otwarty jest w niedzielę w godz. 10-17.

Co: Targ Śniadaniowy

Gdzie: róg ul. Puławskiej i Woronicza

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: darmowy

19. Niedziela: Cudne eko warsztaty dla dzieci

Na najmłodszych w niedzielę, w Cudzie nad Wisłą czekają Cudnne warsztaty. W programie m.in. kreatywne recyclingowe animacje plastyczne. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów.

Start o godz. 13.

Co: Cudne eko warsztaty

Gdzie: Cud nad Wisłą

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: darmowy

20. Niedziela: Kuba Badach - koncert plenerowy

W niedzielę w parku przy Służewskim Domu Kultury wystąpi Kuba Badach. Podczas tego koncertu usłyszymy niezapomniane piosenki legendy polskiej sceny muzycznej – Andrzeja Zauchy w nowych aranżacjach Kuby Badacha i Jacka Piskorza. m.in.: „Byłaś serca biciem”, „Wymyśliłem Ciebie”, „Bądź Moim Natchnieniem” i wiele, wiele innych …

Kto: Kuba Badach

Gdzie: park przy Służewskim Domu Kultury

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: wolny

21. Niedziela: Narodowy Dzień Tenisa

9 września czeka nas wielkie święto tenisa – Narodowy Dzień Tenisa. Na PGE Narodowym na płycie głównej stadionu rozstawionych zostanie 50 mini kortów oraz kort centralny.

- Udział w Narodowym Dniu Tenisa zapowiedzieli nasi czołowi tenisiści, na czele ze zwyciężczynią 20 turniejów WTA Agnieszką Radwańską, dwukrotnym mistrzem wielkoszlemowym Łukaszem Kubotem czy jedną z najlepszych juniorek świata, mistrzynią Wimbledonu w tej kategorii wiekowej Igą Świątek – czytamy na stronie wydarzenia.

Start imprezy o godz. 11.

Co: Narodowy Dzień Tenisa

Gdzie: PGE Narodowy

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: wolny

22. Niedziela: Joga w Parku Praskim

Joga w Parku Praskim to wyjątkowa inicjatywa. Zajęcia skierowana jest do wszystkich, którzy chcą odpuścić codzienne stresy i napięcia, i poprzez sprawdzony przez wieki ruch jakim jest joga, poprawić swoją kondycje fizyczną i psychiczną.

- Będziemy praktykować w nurcie Vinyasa Krama. Nauczymy się i pogłębimy podstawowe techniki pracy z ciałem i oddechem, a przy tym będziemy się dobrze bawić. Na zajęciach dla dzieci i młodzieży poprzez zabawę będziemy poznawać jogiczne zoo, pozycje jogi, które nawiązują do zwierząt i roślin. Na zajęciach dla dorosłych i seniorów skupimy się na dobroczynnych dla zdrowia technikach jogi, gdzie poprzez delikatny ruch zgodny z oddechem zapoznamy się lepiej ze swoim ciałem i własnymi potrzebami – zachęcają organizatorzy.

grupa I, 10:00-11:30, dzieci i młodzież „Jogowe zoo”

grupa II, 11:30–13:00, dorośli i seniorzy „Przez ciało do zdrowia”

Co: Joga

Gdzie: Park Praski

Kiedy: niedziela, 8 września

Wstęp: wolny

23. Niedziela: Festiwal Lodów Rzemieślniczych

Gotowi na prawdziwe lodowe obżarstwo w niedzielę?

W jednym miejscu znajdziemy wszystkie najlepsze lody rzemieślnicze o klasycznych, ale i najbardziej wyszukanych smakach. Nie zabraknie więc np. zielonej matchy czy smaku bezy z marakują. Wszyscy powinni być zadowoleni - i amatorzy klasycznych lodów gałkowych z najlepszej śmietany i wegańskich bez dodatku mleka i jaj, a nawet tajskich z dodatkami. Zjecie je w klasycznych wafelkach, czarnych waflach, bąbel waflach czy kubeczkach.

- Nie trzeba wybierać, można zjeść je wszystkie - przekonują organizatorzy.

Co: Festiwal Lodów Rzemieślniczych

Gdzie: Iskra Pole Mokotowskie

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: wolny

24. Niedziela: Wielki Mecz 2018

Wielki Mecz 2018 odbędzie się tradycyjnie na początku września, a dokładnie w niedzielę, 9 września. Impreza rozpocznie się o godz. 17, ale bramy otwarte będą już o 13. Wielki Mecz po raz kolejny odbędzie się na Stadionie Legii, przy ul. Łazienkowskiej 3.

Po obu stronach nie zabraknie gwiazd i znanych postaci. W drużynie TVN trenerem będzie Radosław Majdan. Pod jego wodzą zagrają m.in: Tomasz Karolak, Mateusz Gessler, Piotr Kraśko, Antoni Królikowski, Rafał Maserak, Jarosław Bieniuk, Marcin Meller, Robert Stockinger, Tomasz Zubilewicz. Drużynę WOŚP trenuje Włodzimierz Lubański. Reprezentować ją będą m.in: Robert Biedroń, Kuba Kawalec, Krzysztof Zalewski, Igor Herbut, Krzysiek Sokołowski, Grzegorz Szamotulski, Ireneusz Bieleninik, Mariusz Czerkawski.

Co: Wielki Mecz

Gdzie: Stadion Legii

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: od 20 zł

25. Niedziela: OCH! BAZAR

Och! BAZAR to targi mody, na których w jednym miejscu towary zaprezentuje 100 wystawców. Polska moda, polski design, polscy projektanci a do tego super ceny, promocje i duże obniżki.

- Zapraszamy na wyprzedażowe zakupy, po ubrania, buty, torby, biżuterię, wystrój wnętrz, kosmetyki naturalne - wszystko dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Piękne, niepowtarzalne projekty, oryginalny design, rzeczy których próżno szukać w sklepach. Wiele brandów powitamy pierwszy raz na targach – czytamy na stronie wydarzenia.

Start o godz. 11.

Co: Targi mody

Gdzie: Babka do wynajęcia

Kiedy: niedziela, 9 września

Wstęp: wolny