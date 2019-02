Warszawa jak z dawnych pocztówek! Spacer po stolicy z aparatem analogowym [ZDJĘCIA]

Pamiętacie jeszcze aparaty na kliszę? Kiedyś wszyscy robili nimi zdjęcia, teraz wolą korzystać z aparatów cyfrowych. Te z kolei są szybsze, wygodniejsze, z dużą ilością pamięci i z natychmiastowym podglądem wykonanej fotografii. Aczkolwiek to zdjęcia analogowe mają swoją duszę.

- Do momentu przeprowadzki fotografowałam wyłącznie rodzinę i przyjaciół. W Warszawie wszystko się zmieniło. Poznałam ludzi zajmujących się fotografią zarówno cyfrową, jak i analogową. Zaczęliśmy inspirować siebie nawzajem. Bardzo dużo się od nich nauczyłam i przede wszystkim nabrałam odwagi do robienia fotografii, np. na koncertach – wyjaśnia nam autorka zdjęć.

Dominika przyznała nam w rozmowie, że na początku nieśmiało dokumentowała swoją obecność w nowym mieście. Z czasem wszystko się zmieniało. Zaczęła chodzić w nowe miejsca, wracać do domu różnymi drogami.

- Obecnie bardzo często wychodzę na spacer właśnie po to, aby "złapać" jakiś ciekawy kadr. Może ktoś akurat będzie kupował kwiaty dla ukochanej osoby albo spotka się z dawno niewidzianym przyjacielem. Może mały chłopiec posłucha wraz z tatą ulicznego grajka… Ten ostatni przykład właśnie ostatnio miał miejsce. I uwieczniłam to. Jestem uzależniona od zatrzymywania chwil! – opowiada.

Domi jest przykładem osoby, która nie roztaje się z aparatem. Zabiera go zawsze i wszędzie. Do rodziny i przyjaciół, których wcześniej fotografowała, dołączyły teraz piękne krajobrazy, architektura, przypadkowi przechodnie oraz zdjęcia z różnych koncertów i festiwali.

- Ostatnio przeczytałam książkę „O Fotografii” Susan Sontag i spodobał mi się tam cytat, z którym całkowicie się utożsamiam: "Fotografowanie ludzi polega właśnie na tym, że nie interweniuje się w ich życie, ale się ich jedynie odwiedza" – podsumowała Dominika.