Warszawa kobiet. Powstała karta, dzięki której zabawicie się w najlepszych klubach i skorzystacie z ofert

Warszawskie sklepy z komiksami. Tutaj każdy geek poczuje się jak w domu

Adam Nawrocki

Komiksy to niewyczerpane źródło inspiracji dla filmowców. Od przeszło dekady produkcje na podstawie tytułów Marvela biją rekordy popularności, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania kolorowym medium również w naszym kraju. W Warszawie znajduje się kilka sklepów, do któ...