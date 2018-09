Warszawa M20 GT. Legenda polskiej motoryzacji jak Ford Mustang. Tak wygląda na żywo [ZDJĘCIA]

- Przede wszystkim chcieliśmy, żeby Warszawa M20 GT nawiązywała stylistycznie do Warszawy M20 - podkreślają przedstawiciele spółki KHM Motor Poland. Do swojego projektu dodali jednak kilka nowoczesnych elementów. - Projekt Warszawy M20 GT bazuje na podzespołach Forda Mustanga GT 2016. Jednostką napędzającą jest silnik Ford Performance 5.0 V8 o mocy 420 KM.

Czytaj też: Nowa Warszawa vs klasyk z przeszłości [PORÓWNANIE]

Dawna Warszawa M20 produkowana była w latach 1951-1973 na konstrukcji radzieckiego samochodu M20 Pobeda przez Fabrykę Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie i była pierwszym samochodem osobowym w Polsce, który po II wojnie światowej produkowano seryjnie. "Stara Warszawa" posiadała charakterystyczne, garbate nadwozie, które próbowano również odwzorować w jej nowoczesnej siostrze. Czy się udało? Jak wam się podoba "nowa Warszawa" w wersji sportowej?

Dodajmy, że za budowę nowoczesnej wersji kultowego samochodu odpowiada polska Spółka KHM Motor Poland (wcześniej Aquila Automotive Poland), która powstała w 2013 r. z pasji do polskiej motoryzacji. - Naszym celem jest budowa samochodów nawiązujących do polskich legend. Najbliższe plany spółki to budowa Sirelli Sport nawiązującej do Syreny Sport oraz Warszawy M20 GT, której inspiracją do zbudowania jest Warszawa M20 - podkreślają jej właściciele.

KHM współpracuje z Politechniką Krakowską, Ford Europe (która ma nam dostarczać podzespoły) i posiada wyłączne prawa do wykorzystywania nazwy Warszawa numer znaku towarowego 011970035.