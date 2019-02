Warszawa ma więcej zieleni niż Paryż czy Nowy Jork. Dlaczego więc stolica jest smogowym liderem?

Zielono, ale nieskutecznie

Zdaniem Andrzeja Gąsiorowskiego, prawnika, ekologa, autora bloga ,,Dlaczego ludzie wycinają drzewa", jeśli oceniamy zieleń w kontekście estetyki, to Warszawa wypada dobrze. - Na pewno sytuacja jest lepsza, niż w innych polskich miastach. Jeśli jednak spojrzymy na to z punktu widzenia miejskiego ekosystemu, to te działania są daleko niewystarczające. Mowa tu przede wszystkim o wycince drzew, a szczególnie pozbywaniu się starych i dojrzałych okazów. Taką sytuacje śmiało można nazwać obłędem czy szaleństwem. Nie powinno się tego robić. Dzisiaj każde dojrzałe drzewo to prawdziwy skarb miasta.

- W mieście nie powinno się traktować zieleni jedynie jako elementu dekoracyjnego. Przede wszystkim powinna ona tworzyć spójny ekosystem i zapewnić skuteczną retencję terenu - mówi Andrzej Gąsiorowski.

Zieleń nie wyleczy miasta ze smogu?

Narzuca się więc pytanie: dlaczego mimo tak pokaźnych, a co więcej, wciąż powiększających się terenów zieleni, miasto nie może poradzić sobie z coraz większym smogiem? - Z drzewami sytuacja jest paradoksalna. W momencie, kiedy najbardziej potrzebujemy ich do filtrowania zanieczyszczonego powietrza, to one nie mogą nam pomóc, bo nie mają liści. Dotyczy to przede wszystkim jesieni i zimy, gdy trwa okres grzewczy - mówi nam Andrzej Gąsiorowski, prawnik, ekolog, autor bloga ,,Dlaczego ludzie wycinają drzewa". W takim wypadku zieleń ma ograniczoną role jeśli chodzi o filtrowanie powietrza. Ważny jest także rozsądny kompromis w nasadzaniu różnych gatunków roślin. W Warszawie widać dysproporcję między drzewami liściastymi a iglastymi, a to właśnie te drugie świetnie gromadzą zanieczyszczenia i można na nie liczyć przez cały rok. Jednak najbardziej istotna jest eliminacja przyczyn smogu, a nie wyłącznie walka z jego skutkami. W Warszawie to głównie przestarzałe piece i samochody wzajemnie nakręcają zjawisko smogu.

135 milionów złotych na nowe drzewa

Według przyjętego budżetu, do 2022 r. miasto przeznaczy 300 milionów złotych na wymianę tzw. “kopciuchów”. Przestarzałych pieców jest w stolicy blisko 17 tysięcy. Dodatkowo w Warszawie przybędzie drzew. Na nowe nasadzenia miasto wyda łącznie 135 milionów złotych. Stolica będzie zielona jak nigdy dotąd. Nie da się ukryć, że od trzech lat władze miasta prowadzą intensywne kampanie społeczne i inwestują w projekty, które mają podnieść standard kształtowania zieleni Warszawy. Ulice są regularnie zazieleniane, powstają nowe skwery, a kilka parków przejdzie rewitalizację.

- Spotykamy się z warszawiakami, by wysłuchać ich cennych wskazówek. To oni najlepiej wiedzą, jak powinna wyglądać ich okolica - gdzie postawić ławkę, rozbudować skwer czy też, w którym miejscu przydałoby się więcej drzew i cienia - mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Za pomocą aplikacji „Milion drzew” mieszkańcy stolicy mogli m.in. sami wskazać, gdzie chcieliby zobaczyć nowe rośliny. Uruchomiony został również projekt „Zielone ulice Warszawy”, w którym warszawiacy zgłosili 41 arterii, jakie powinny zostać zazielenione w pierwszej kolejności. Od października 2018 r. działa platforma „Wiem o wycince”, dzięki której każdy może śledzić planowane wycinki drzew w mieście. Trwają również intensywne prace nad Mapą Koron Drzew, która pokaże wszystkie duże drzewa rosnące w stolicy wraz z ich szczegółowym opisem.