Warszawa: Miasto Podzielone. Nieznany film z getta warszawskiego. Pokazuje tragiczną historię

W 1941 roku Polak, miłośnik kamer 8 mm, przeszedł na teren getta warszawskiego i nagrał krótki, dziesięciominutowy film. Pokazał podzielone miasto, setki tysięcy Żydów stłoczonych na niewielkim obszarze. Zarejestrował straszną historię getta, do którego Niemcy siłą przenieśli całą żydowską społeczność Warszawy, która wkrótce została zamordowana podczas holocaustu. To pierwszy niepropagandowy i nie nakręcony przez Niemców film opowiadający o tamtej historii. Jego autentyczność potwierdzili eksperci z Yad Vashem, Polskiej Filmoteki Narodowej czy Imperial War Muzeum w Londynie.

Film przeleżał 70 lat po czym odkrył go Eric Bednarski kanadyjsko-polski scenarzysta i reżyser mieszkający w Warszawie. - Po odnalezieniu tego unikalnego materiału archiwalnego, czułem obowiązek i odpowiedzialność, by podzielić się nim z innymi. Ale by to zrobić chciałem ubrać go zarówno w szerszy kontekst historyczny, jak i miejski, odnosząc się przy tym do współczesnej Warszawy, którą codziennie przemierzamy - mówi Bednarski.

Tak powstał film „Warszawa: Miasto Podzielone”. Reżyser skonfrontował dawną Warszawę ze współczesnym miastem. "Film opowiada o początkach funkcjonowania getta w latach 1940-41 r. i procesie podziału stolicy wprowadzonym przez nazistów, który analizuje w kontekście miasta" - czytamy w opisie produkcji. W „Warszawie: Miasto Podzielone” ocaleni z getta świadkowie tamtych wydarzeń opowiadają historie z wiązaną z tamtymi tragicznymi wydarzeniami. - Sienna to ulica, której się bałam i boję się do dzisiaj. Nigdy nie przeszłam tą ulicą bez uczucia lęku - opowiada jedna z bohaterek filmu, Agata Bołdok, która jako mała dziewczynka uciekła z getta przez dziurę w murze na ulicy Siennej.