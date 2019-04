Warszawa na lato. Jak spędzić czas w Warszawie w lato BASENY WARSZAWA Gdzie na spacer Warszawa

- Odkryte baseny Warszawa

Latem w Warszawie potrafi być naprawdę gorąco. Wtedy każdy szuka sposobu na ochłodzenie się. Jedni wybiorą lody, a inni zimne piwo. Ci, którzy chcą spędzić gorący dzień na sportowo mogą skorzystać z otwartych basenów. Tych w Warszawie nie brakuje!

- Basen w parku Szczęśliwickim

Ośrodek wodny w parku Szczęśliwickim został otwarty 31 maja. Normalny bilet kosztuje 19 zł, a ulgowy - 10 zł. Adres: ul. Usypiskowa 18

- Basen w Ośrodku "Inflancka"

Bilet wstępu na cały dzień kosztuje 11 i 20 zł, a z Kartą Warszawiaka odpowiednio 9 i 18 zł. Adres: ul. Inflancka 8

- Basen w Parku Kultury w Powsinie

Do dyspozycji mamy 25 metrową pływalnię oraz brodzik. Na basenie znajduje się pełne zaplecze sanitarne z prysznicami oraz toaletami , szatnią męską i damską. Za wejście zapłacimy 15 lub 8 złotych. Wypożyczenie leżaka kosztuje 5 zł. Pływalnia będzie czynna do 31 sierpnia.

- Baseny Kora

Można tam nie tylko popływać, ale również skorzystać z boisk do gry czy placu zabaw. Na Basenach Kora organizowane są również koncerty, grille i ogniska, a także pikniki. Na miejscu serwowane jest także jedzenie, lody i zimne piwo. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 345

Cennik:

Codzienny normalny - 20 zł

Codzienny ulgowy - 10 zł

Normalny po godz. 16:00 - 10 zł

Ulgowy po godz. 16:00 - 5 zł

Z kartami Benefit wstęp free wolny.

Karta dużej rodziny - 50% taniej

Leżaki - 2 zł

- Baseny Wał Miedzeszyński 407

Pływalnia na Saskiej Kępie oferuje dwa baseny olimpijskie, zjeżdżalnie, miejsca do opalania, plac zabaw, stoiska z jedzeniem i bezpłatny parking. Na basenach można zorganizować zamknięte imprezy okolicznościowe. Za całodniowy bilet normalny zapłacimy 20 zł, za ulgowy - 15 zł. Bilet rodzinny kosztuje 50 zł (2 dorosłych, 2 dzieci) lub 30 zł (1 dorosły, 2 dzieci). Po godz. 16:00 bilety normalne kosztują 10 zł, a ulgowe 5 zł. Dzieci do lat 4 wchodzą za darmo. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 407

- Warszawa na lato - moc atrakcji nad Wisłą

Bulwary wiślane to kultowe miejsce wśród mieszkańców Warszawy. Klimatycznie knajpki pozwalają wypocząć przy dobrym jedzeniu, smacznym piwku i dobrej muzyce. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród lokali znajdujących się nad Wisłą są m.in.:

Cud nad Wisłą

Hocki Klocki

Przylądek Miami Wars

Grunt i Woda

Sen nocy letniej

BarKa

River Cafe

Babie Lato

Pomost 511

Wisła ma do zaoferowania także inne atrakcje. Są to m.in

Rejs promem przez Wisłę

Darmowe przeprawy kursują w weekendy co 20 minut, a w tygodniu (w zależności od trasy) co 30-60 minut. Promy pływają na czterech trasach i przewożą również rowery.

- "Słonka": Cypel Czerniakowski - Saska Kępa

- "Pliszka": Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy

- "Wilga": Podzamcze-Fontanny - ZOO

- "Turkawka": Nowodwory – Łomianki.

Tramwaj wodny

„Wars” bo tak nazywa się tramwaj wodny, który pływa po Wiśle. Zabiera na pokład 150 pasażerów, przed którymi odkrywa tajemnice miasta. W programie jest Stare Miasto, Gruba Kaśka czy praski brzeg. Rejs trwa 1,5 godziny, a na pokładzie znajduje się też grill oraz bar. Normalny bilet kosztuje 18 zł.

Wycieczka do Serocka

Zdecydowanie najdłuższą wycieczką po Wiśle jest rejs do Serocka. To całodniowa wyprawa, która rozpoczyna się w porcie Żerańskim. Statek rusza w weekendy i święta o godz. 9.30. Na miejscu jest o godz. 12.30. Dwie godziny później rusza w drugą stronę. Na pokładzie „Zefira” znajduje się grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. Ceny biletów: 36 zł.