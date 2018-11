Warszawa nieznana. Te miejsca mijasz codziennie, ale wcale ich nie znasz [PRZEGLĄD]

Mieszkając w Warszawie kilka lat, a nawet miesięcy wydaje nam się, że całkiem dobrze poznaliśmy nasze miasto. Prawda jest jednak taka, że nawet codziennie mijając ciekawe miejsca, chociażby w drodze do pracy, wcale ich nie zauważamy. Nie zastanawiamy się nad ich historią, nie zatrzymujemy, aby choć przez chwilę się im poprzyglądać. A szkoda. To często najciekawsze atrakcje w mieście. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.