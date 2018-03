Będziemy mniej płacić za wodę. Warszawskie wodociągi wystąpiły o obniżenie opłat. Taniej ma być przez trzy kolejne lata. Rocznie zaoszczędzimy ok. 300 zł.

Miejska spółka, która odpowiada za dostarczenie wody obniża opłaty. Przez najbliższe trzy lata (2018-21) mniej zapłacimy za wodę i odprowadzanie ścieków. MPWiK przygotowało nową taryfę zgodnie z którą za 12 metrów sześć. zapłacimy 9,85 zł brutto zamiast 11,47 zł brutto. Rocznie oszczędzimy 233 zł (wyliczenia dla trzyosobowej rodziny).Wodociągowcy policzyli nawet, że czteroosobowa rodzina (według średniego zużycia wody) zaoszczędzi ok. 310 zł rocznie, pięcioosobowa 389, a siedmioosobowa 544. „Po raz pierwszy taryfa ma obowiązywać przez trzy lata - od 2018 do 2021 roku. MPWiK złożyło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy” - podaje w komunikacie firma.

